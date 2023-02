Škoda Svargá je koncept stylového sporťáku pro každý den. Jak se vám líbí?

Jak by se vám líbila sportovní škodovka o velikosti Mazdy MX-5?

Že posledním klasickým kupátkem české automobilky Škoda byl Rapid vyráběný v letech 1984 až 1990, je známá věc. Od té doby mladoboleslavská značka se sportovně stylizovaným modelem nepřišla. A v nejbližší budoucnosti zřejmě ani nepřijde, přestože se v posledních letech objevily spekulace hovořící o elektrickém kupé, které by mělo čerpat inspiraci i u legendární Škody 110 R.

Neznamená to však, že bychom si nemohli sporťák s okřídleným šípem ve znaku alespoň představit. Udělal to také jistý Siddharth Camarushy, student dopravního designu na College for Creative Studies v americkém Detroitu, který připravil zajímavý projekt s označením Škoda Svargá.

Při výběru jména se Siddharth inspiroval v sanskrtu, výraz svargá v tomto starobylém jazyku označuje nebe. Škoda Svargá pak představuje koncept malého sportovního a stylového auta o velikosti Mazdy MX-5 pro rok 2030, které má být vhodné pro každodenní použití.

Camarushy pracuje s předpokladem, že v tu dobu už budou vozy schopny autonomní jízdy, dvoumístný interiér proto vybavil funkcí umožňující v případě použití autopilota otočit sedadla proti směru jízdy. V tomto režimu sedačky nabídnou také prodloužený sedák.

Mladý designér dále nabízí digitální palubní desku. Středový panel tvoří dotyková obrazovka a rozměrný displej najdeme také v místě přístrojovky. Zajímavým nápadem je obrazovka na vnitřní straně dveří, ukazující například stav nabití baterie a dojezd. Z těchto detailů je patrné, že Siddharth si svůj výtvor představuje jako elektromobil.

Při návrhu exteriéru se pak Camarushy snažil zkombinovat prvky typické pro současné modely značky Škoda s vlastním přístupem. Výsledkem je poměrně uhlazený sporťák s úzkými světly, zajímavě tvarovaným prosklením a zádí zakončenou spoilerem ve tvaru kachního ocasu.

Pro jistotu si dovolíme zdůraznit, že Svargá nepředstavuje oficiální studii automobilky Škoda a že můžeme takřka s jistotou vyloučit, že by mladoboleslavský výrobce takové auto někdy zařadil do své nabídky. Není to ale škoda?