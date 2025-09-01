Školní rok začíná i na silnicích! Na co si dát pozor od 1. září?
Začátek školního roku znamená nejen návrat dětí do lavic, ale i na silnice. Najednou je provoz plný malých chodců, kteří se často chovají nepředvídatelně. Právě proto je září každoročně jedním z nejrizikovějších období pro dopravní nehody. Co by měli vědět řidiči, rodiče i samotní školáci?
Se začátkem školního roku se do silničního provozu vrací tisíce dětí. Ty ještě nemají dopravní pravidla pevně zažitá a často reagují nepředvídatelně. Proto je nutné, aby byli obezřetní nejen řidiči, ale také rodiče, kteří by měli dětem cestu do školy připomenout a ukázat. Po prázdninách jsou děti roztržité a méně soustředěné. Nejohroženější skupinou jsou prvňáčci, pro které je školní docházka i pohyb ve městě úplnou novinkou.
„Začátek školního roku je rizikovým obdobím jak pro školáky, tak pro řidiče. Děti jsou po prázdninách ještě nepozorné a roztržité,“ upozorňuje Jan Polák z Týmu silniční bezpečnosti.
Policie zvyšuje dohled
Policie tradičně spouští akci Zebra se za tebe nerozhlédne. Hlídky dohlížejí na děti u přechodů poblíž škol a upozorňují na správné návyky. Strážníci zároveň apelují na rodiče, aby si s dětmi cestu do školy zopakovali.
Policie i městské úřady na vybraných místech aktuálně testují využití chytrých přechodů se senzory a LED osvětlením, které na přítomnost chodců řidiče aktivně upozorní.
Na co si musí dát pozor řidiči:
- Zpomalit v okolí škol, přechodů a autobusových zastávek
- Dítě může vstoupit do vozovky zcela nečekaně
- Nevěnovat se telefonu ani infotainmentu
- Dávat pozor při couvání, nespoléhat ani na parkovací kamery
Portál řidiče připomíná, že omezení rychlosti na 30 km/h u škol má zásadní význam. V této rychlosti je riziko vážného zranění chodce minimální. Některé obce letos zavedly další mobilní radary s okamžitým zobrazením rychlosti, které motivují řidiče zpomalit.
Nejrizikovější jsou mladší děti
Podle automobilky Škoda patří mezi nejohroženější děti z nižších tříd základních škol. Ty často nedokážou správně vyhodnotit rychlost přijíždějícího auta a spoléhají na to, že je řidiči vždy zastaví.
Pozitivním trendem je, že roste obliba reflexních prvků na aktovkách a oblečení, které výrazně zvyšují viditelnost dětí nejen ráno, ale i odpoledne, kdy už se začíná brzy stmívat.
Pravidla platí pro chodce a cyklisty:
- Chodec má na přechodu přednost, ale nesmí vstoupit přímo před jedoucí auto.
- Na místě pro přecházení (přerušovaná čára přes vozovku) chodec přednost nemá.
- Cyklista ani jezdec na koloběžce nemá na přechodu žádná práva – pouze pokud kolo či koloběžku vede, stává se chodcem.
- Pokud je přechod, podchod či nadchod do 50 metrů, musí ho chodec použít.
Odborníci také doporučují využití výukových mobilních aplikací pro děti. Příkladem je aplikace DoprApka. Od Besipu přikládáme do galerie také desatero bezpečné cesty do školy.
Zdroj: BESIP