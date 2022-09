DeLorean pošle koncept Alpha2 do výroby. O sportovní kupé je velký zájem

Moderní podoba značky DeLorean chce navázat na ikonický status svého předchůdce, ideálně bez skandálů a problémů takřka ve všech aspektech výroby aut. Prvním modelem značky se stane elektrické cestovní kupé Alpha5 s čtyřmístným interiérem a dveřmi ve stylu racčích křídel. Auto se představilo letos v květnu a výroba má odstartovat v roce 2024. Po Alpha5 DeLorean představil také trojici konceptů, které měly být součástí alternativní historie značky. Na základě zájmu zákazníků se jeden z nich zřejmě začne vyrábět.

Závěrem července letošního roku DeLorean prezentoval koncepty Alpha2, Alpha3 a Alpha4. První z nich je zajímavé sportovní kupé s blíže neupřesněným zážehovým motorem pod dlouhou přední kapotou. Pokud by původní DeLorean nepotkal neslavný konec, značka by tenhle model teoreticky mohla představit v 90. letech. Polovinu první dekády nového tisíciletí mezi koncepty reprezentoval Alpha3, luxusní elektrický sedan. Začátek druhého desetiletí pak měl být termínem příchodu vodíkového SUV Alpha4.

Na přípravě konceptů DeLorean spolupracoval se studiem Italdesign, stejně jako na přípravě produkčního modelu Alpha5. Zřejmě jsme ale nebyli jediní, koho nejvíce upoutal první z konceptů, sportovní kupé Alpha2. Šéf automobilky, Joost de Vries, v nedávném rozhovoru s kolegy z britského Top Gearu zmínil natolik vysoký zájem o auto, že se zřejmě dočká výroby, se kterou se původně nepočítalo. „Byli byste překvapení. Měli jsme tolik požadavků na výrobu, že pravděpodobně rozjedeme velmi limitovanou produkci.“

Koncept Alpha2 ale nevznikl jen tak z ničeho. Joost de Vries se o něm trochu rozpovídal: „Alpha2 vznikl na základě projektu DeLoreanu nazvaného DMC-24, který se nikdy nevyráběl. Je to Barchetta, kupé s otevřeným vrškem, poháněné V8, a šlo o logickou evoluci DMC-12.“ Dále de Vries vysvětlil: „Je to čistě reinterpretace. Šli jsme za Italdesignem se všemi koncepty dané dekády [90. léta], s veškerou popkulturou, starým uměním a všemi detaily okolo. Postavili jsme designové studio v Itálii 90. let a řekli jsme Italdesignu, aby navrhli auto z 90. let, se všemi efekty a nástroji devadesátek.“

Italdesign Alpha2 navrhl s 90. léty na mysli a za použití všech designérských nástrojů dané doby. Inspirace projektem DMC-24 je ale spíše okrajová, protože pokud víme, DMC-24 byl unikátně navržený sedan, nikoliv sportovní (otevřené) kupé. Výsledné koncept Alpha2 sice nemá s původním modelem DMC-12 mnoho společného – a naopak z některých úhlů připomíná Chevrolet Corvette – ale jistá přitažlivost se mu nedá upřít.

Příslib výroby bychom zatím brali s rezervou, protože DeLorean ještě ani nezačal vyrábět svůj první model. Pokud značka slibu dostojí, je otázkou, zda se pod kapotou skutečně objeví zážehový motor (mohlo by jít o V8), nebo bude upřednostněna elektrifikovaná jednotka. Otázkou taky je, kolik kusů skutečně vznikne a za jakou cenu je DeLorean nabídne. S Alphou5 značka cílí na cenovku 145.000 dolarů (3,5 milionu korun).