Slavný herec promluvil o cestování s elektrickou motorkou. Občas to prý bylo trapné

První výprava Ewana McGregora a jeho kamaráda Charleyho Boormana, ze které v roce 2004 vznikl televizní seriál Dlouhá cesta (Long Way Round), začala i skončila ve Velké Británii. Dobrodruhy však zavedla do střední a východní Evropy, Ruska, Mongolska, na Aljašku nebo do New Yorku.

Seriál měl úspěch a tak v roce 2006 následoval další, tentokrát nazvaný Závod do Dakaru, ve kterém se motorkáři zúčastnili jednoho z nejnáročnějších závodů světa. Doposud poslední výpravu, tentokrát ze Skotska na jih Afriky, pak dokumentuje seriál Dlouhá cesta na Jih (Long Way Down), který byl vydán v roce 2007.

V minulém roce se však McGregor s Boormanem rozhodli oprášit motorkářskou výbavu a vydali se na další zajímavou cestu. Své expediční speciály ale protentokrát vyměnili za elektrické motocykly Harley-Davidson LiveWire a v září minulého roku vyrazili na cestu z Jižní Ameriky do Los Angeles.

Slavný herec ani výrobce motocyklů přitom na cestu nijak neupozorňovali a spíše se ji snažil udržet pod pokličkou. V prosinci se však na sociálních sítích objevily záběry, na kterých slaví dvojice protagonistů příjezd do Los Angeles. A kromě místních nadšenců na strojích Harley Davidson je doprovázel i televizní štáb.

Hradbu mlčení okolo expedice prolomil McGregor až během nedávného vystoupení v The Tonight Show s Jimmy Fallonem. Prý to byl velice zajímavý zážitek, mnohdy však byla cesta náročná a nechyběla ani řada trapných momentů. Ty přitom často souvisely právě s elektrickými motocykly a jejich omezeným dojezdem.

Nabíjecí infrastruktura je totiž v Jižní Americe dost nedostatkové zboží, což cestovatele donutilo hledat pomoc u místních. Často jim tak museli zaklepat na dveře a požádat je, zda by si u nich nemohli motorky dobít z klasické zásuvky. Po připojení obou motocyklů současně však v některých domácnostech mnohdy vyhodili pojistky.

„Klepali jsme lidem na dveře a ptali se, zda si u nich můžeme zapojit motorky. A většinou nám to dovolili. Byli milí. Kempovali jsme na jejich zahradě, nabíjeli si motorky a někdy jsme jim také vyhodili pojistky, když jsme nabíjeli obě motorky současně. Což bylo dost trapné. Museli jsme tam pak jít, omlouvat se a nabíjet jen jednu motorku.“ Lidé však prý měli pochopení.

Ve zbytku případů se cestovatelé spoléhali na nabíjení například v kavárnách či restauracích. „Jeli jsme celé ráno a pak jsme se někde zastavili, abychom se rozhlédli po městě a zjistili, kde si dát nabít motorky. Třeba v restauraci nebo kavárně.“

McGregor ovšem přiznal, že mu po cestě několikrát „došla šťáva“. Jediným řešením pak bylo chytit se auta a nechat se odtáhnout. To prý McGregor odkoukal ve svých dvacátých letech, když cestoval taxíkem po New Yorku. Člen motorkářského gangu Hell’s Angels prý jednoduše přijel k taxíku, kde právě McGregor seděl, díky staženým okýnkům se rukou chytil za B sloupek a nechal se odtáhnout.

A proč expedice s elektrickými motorkami? McGregor rozhovoru uvedl, že chce být součástí „nové vlny přepravy.“ Datum zveřejnění nového seriálu bohužel nezmínil, podle některých spekulací bychom se však mohli dočkat již letos na jaře. Jméno dokumentu by pak mohlo znít Long Way Up.