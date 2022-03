Sledujte motocyklovou Velkou cenu Kataru 2022 online na iSport.cz

První závod letošního silničního motocyklového světového šampionátu hostil katarský okruh v Losailu, prakticky už na předměstí metropole Dauhá. Jeho cílová rovinka měří více než kilometr a jezdci se museli vypořádat s deseti pravými a šesti levými zatáčkami. Večerní závod nejprestižnější třídy MotoGP za umělého osvětlení je velmi atraktivní, i když katarská GP nikdy netrhala rekordy v návštěvnosti.

MotoGP

Tým Valentina Rossiho v MotoGP i nižší kategorii nakonec nesponzoruje saudskoarabská ropná společnost Aramco, ale Mooney. Nejde ovšem o amerického výrobce letadel, nýbrž italskou firmu z bankovního sektoru. Marca Márqueze stále trápí bolavé rameno, odstěhoval se dokonce dočasně do Madridu, aby byl co nejblíže lékařskému týmu.

Jorge Martín zajel ve včerejší kvalifikaci ze všech nejrychleji. Chce se dostat do továrního týmu Ducati, Francesco Bagnaia má od 21. února prodlouženou smlouvu až do konce sezóny 2024. Jack Miller zůstat nemusí, končí mu letos. „Našel jsem tu klid a vím, že spolu dokážeme velké věci. Nyní se mohu soustředit jen na to, abych uspěl v šampionátu. Pokusím se všem z Ducati Corse splatit důvěru svými výsledky na trati,“ řekl „Pecco“ Bagnaia při podpisu.

Bouřlivák „Jackass“ se v pátek ve druhém tréninku rozčiloval na krajana Gardnera, který jej během druhého tréninku zdržel. Fabio Quartararo je s novou yamahou velmi nespokojený, chybí jí maximální rychlost, o čemž svědčí i 11. a 12. místo ze sobotní kvalifikace. Obhájce titulu může po sezóně odejít jinam, kontrakt mu vyprší. Jeho kolega Morbidelli už je zcela fit, koleno nebolí.

Nedělní warm up v poledním středoevropském čase okořenili pády oba tovární jezdci Hondy, Marc Márquez i Pol Espargaró. Naštěstí bez následků. Polův bratr Aleix byl s aprilií rychlý od začátku víkendu, skvělou formu však ukázal znovu Enea Bastianini, který do závodu vyrážel z druhé pozice. Warm up vyhrál (1:54,5 min).

Moto2

Nejrychlejším v dopoledním zahřívacím tréninku byl Augusto Fernández (1:59,7 min).

Moto3

Dennis Foggia, Izan Guevara a Tatsuki Suzuki vyfasovali tresty za nebezpečnou jízdu, kdy ve warm upu zbrzdili ostatní soupeře pomalou jízdou. Do závodu tak vyráželi z konce roštu a ještě si museli odbýt dlouhé kolo, Dennis dokonce dvě! Dopolední zahřívací trénink ovšem právě Ital zvládl ze všech nejlépe (2:05,6 min). Guevara tím pádem přišel o pole position.

Zdroje: MotoGPSport.cz, MotoGP Twitter, iSport.cz, Nova Sport, Wikipedia, MotoGP.com

Foto: Václav Duška jr.