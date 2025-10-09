Slovenská továrna Jaguar Land Roveru už zase vyrábí. Útok hackerů ji vyřadil na týdny
Továrna britské automobilky Jaguar Land Rover ve slovenské Nitře ode dneška začíná obnovovat produkci, kterou musela začátkem září přerušit kvůli kybernetickému útoku. Oznámilo to slovenské ministerstvo hospodářství s odvoláním na informace od vedení závodu.
Kybernetický útok začátkem září zastavil výrobu automobilky Jaguar Land Rover po celém světě. Firma již v úterý oznámila, že začala obnovovat výrobu v části britských závodů. Dodala, že ještě tento týden hodlá zahájit rovněž obnovování produkce automobilů v Nitře.
"Jsou to výborné zprávy zejména pro všechny zaměstnance, kteří postupně dostávají informace o tom, kdy se budou moci vrátit ke své práci," uvedla slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková.
Automobilka Jaguar Land Rover podle ministerstva patří mezi nejvýznamnější zaměstnavatele na Slovensku, v Nitře zaměstnává kolem 4400 lidí. Firma na Slovensku montuje modely Defender a Discovery.
Automobilový průmysl je motorem ekonomiky Slovenska. Vedle společnosti Jaguar Land Rover mají na Slovensku své závody automobilky Kia, Stellantis a Volkswagen. Nový závod na výrobu elektromobilů staví na východním Slovensku automobilka Volvo Cars.
Zdroj: ČTK, foto: Jaguar Land Rover