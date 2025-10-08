Jaguar Land Rover částečně obnovuje výrobu. Na Slovensku zatím ne
Britská automobilka Jaguar Land Rover obnovuje výrobu v některých závodech po téměř šestitýdenním výpadku v důsledku kybernetického útoku. Firma to uvedla v tiskové zprávě. Mezi závody, jež obnoví provoz, zatím nebude továrna ve slovenské Nitře a hlavní provoz v britském Solihullu, nicméně mají podle firmy brzy následovat ještě do konce týdne.
Aby pomohla menším dodavatelům dílů, kteří se po týdnech bez práce ocitli na pokraji krachu, automobilka jim ve fázi obnovování výroby poskytne hotovostní zálohu. Odborníci již dříve upozorňovali, že po obnovení provozu výrobních linek pravděpodobně ještě několik týdnů potrvá, než se produkce dostane na běžnou úroveň.
Luxusní automobilka, kterou vlastní indická společnost Tata Motors, má v Británii tři továrny, které celkem vyrobí přibližně tisícovku automobilů denně. Zpravodajský server BBC dříve s odvoláním na zdroje z odvětví napsal, že přerušení výroby by mohlo pokračovat ještě v listopadu.
Automobilka podle odhadů kvůli odstávce každý týden přichází o produkci v hodnotě nejméně 50 milionů liber (zhruba 1,4 miliardy Kč). Britská vláda na konci září slíbila, že poskytne automobilce záruku za půjčky v hodnotě 1,5 miliardy liber (zhruba 42 miliard Kč). "Tato úvěrová záruka pomůže poskytnout podporu dodavatelskému řetězci a ochránit kvalifikovaná pracovní místa," uvedl kabinet.
Jaguar Land Rover má jednu ze svých továren v jihoslovenské Nitře, kde montuje modely Defender a Discovery. Kromě Británie a Slovenska musela automobilka zastavit montáž také ve svých závodech v Číně, v Indii a v Brazílii.
Zdroj: ČTK, foto: Jaguar Land Rover