Smutný pohled na dva koncepty Nissanu ze začátku tisíciletí. Skončily na vrakovišti

Koncepty a designové studie zpravidla předznamenávají budoucí produkční vůz nebo ukazují nová technická či stylistická řešení. Jejich hlavním účelem je přitáhnout zájem. Co se s nimi ale stane v okamžiku, kdy se jimi slibovaná budoucnost stane přítomností? Některé si nechají automobilky, jiné putují do muzeí, občas se jich ujmou nadšení sběratelé. Ne všechny koncepty a studie však mohou zůstat mezi námi jako upomínka na kus automobilové historie. Nezřídka končí neslavně, například na vrakovišti.

Podobný osud potkal také dva koncepční vozy Nissanu. Jedním z nich je koncept Quest, který se světu představil v lednu 2002 na autosalonu v Detroitu. Jeho účelem bylo představit nové pojetí velkoprostorového MPV. V Nissanu si totiž všimli, že řada zákazníků dává kvůli přitažlivějšímu vzhledu přednost SUV před MPV, a to i přesto, že by jejich potřebám lépe vyhovovalo právě MPV. Automobilka proto chtěla ukázat, že velkoprostorové vozy nemusí mít pouze funkční, i když nudný design, ale mohou mít i dávku stylu. Produkční podoba konceptu vstoupila do výroby v roce 2003 jako třetí generace modelu Quest.

Druhým konceptem na fotkách je Nissan Bevel, který se také představil na lednovém detroitském autosalonu, avšak v roce 2007. Jednalo se o studii vozu zaměřeného především na kutily, jakožto alternativa k Američany oblíbeným pick-upům. Sympatický vzhled s asymetrickým řešením řady prvků, jako například bočních dveří nebo čelní masky, byl doplněn chytře provedeným a variabilním interiérem. Přesto se Bevel produkční verze nikdy nedočkal.

Oba koncepty byly ve své době odhaleny na stejném místě a nyní také na společném místě skončily. Na Nissany Quest a Bevel, stojící bok po boku na autovrakovišti, je smutný pohled. Fotky tak slouží jako připomínka toho, že ne všechny koncepty a studie mají zajištěno důstojné stáří. Dáno to může být například finančními či právními důvody. Rozumíme tomu, ale je to škoda.