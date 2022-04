Jízdní dojmy s Nissany Qashqai e-Power a Ariya: Probuzen ze spánku

Ačkoliv po prvotním úspěchu zaspal dobu, snaží se Nissan dostat opět na elektrické výsluní. Do Evropy proto míří nový elektromobil Ariya a také unikátní hybridní Qashqai e-Power.

Nissan stál na počátku současné elektrické renesance, leaf se na dlouhou dobu stal nejprodávanějším elektromobilem světa. Pak ale Japonci zaspali dobu a na prvotní úspěch navazují až letos elektrickým SUV Ariya. Stále však důvěřují spalovacím motorům, na evropský trh proto zamíří inovativní hybrid Nissan Qashqai e-Power.

Jeho princip je velmi jednoduchý a bude ho znát každý fanoušek lokomotiv. Spalovací motor slouží pouze jako generátor energie, kterou dodává elektromotoru (140 kW), pohánějícímu přední kola. Také je tu malá trakční baterie Li-ion s kapacitou 1,8 kWh, díky níž auto dokáže rekuperovat při brzdění a také ujet krátkou vzdálenost čistě na elektřinu. Od klasických hybridů se liší právě zcela chybějícím mechanickým propojením spalovacího motoru s koly, které má ve vyšších rychlostech i jinak podobné řešení Hondy.

Stejně jako elektromobil se obejde bez klasické převodovky, jízdní zážitek tak má být velmi podobný. Nová tříválcová patnáctistovka (115 kW) se dokáže po většinu doby držet v optimálních otáčkách, dosahuje proto vyšší termální účinnosti. Nissan udává 41–42 %, což z ní spolu s jednotkou Toyoty dělá nejefektivnější produkční motor na světě. Musí však umět podávat i dostatečný výkon pro chvíle, kdy je trakční baterie absolutně prázdná a elektromotor je nucen jet v pořádném zápřahu. Proto spalovací jednotka dokáže měnit délku zdvihu pístu a tím měnit kompresní poměr v rozmezí 8:1 (vyšší výkon) až 14:1 (vyšší účinnost).

My jsme dostali možnost si Qashqai e-Power projet, avšak místo silnic jsme s neregistrovanými předprodukčními kusy zamířili na španělský závodní okruh Jarama. Jízda netradičním hybridem je pocitově na půli cesty mezi klasickým hybridem a elektromobilem. Reakce na sešlápnutí plynu jsou rychlé, auto ale není až tak svižné jako elektrický leaf. Spalovací motor navíc zvukovým projevem následuje pohyby pedálu, místo aby monotónně vrčel na pozadí, jak jsme původně očekávali. Celek ale funguje velmi příjemně, zcela chybí jakékoliv cukání, občas přítomné v klasických hybridech. Bohužel vzhledem k netradičnímu výběru lokace jsme neměli příležitost otestovat to, co nás zajímá nejvíce – reálnou spotřebu. Nissan slibuje o 20–30 % méně než u konvenčního qashqaie s benzinovou třináctistovkou, což si ale ověříme až v klasickém testu.

Plusy

Plynulá jízda

Dobrá pružnost

Minusy

Vyšší váha proti klasické verzi

Švihák

Po menším zpoždění se blíží také další čistě elektrický model Nissanu. Ariya je SUV „kupé“ velikostně srovnatelné se Škodou Enyaq kupé a stejně jako nový Renault Mégane E-Tech stojí na platformě CMF-EV. Na rozdíl od leafu má konečně vodou temperované baterie (použitelná kapacita 63 nebo 87 kWh) a přešlo také na evropský nabíjecí standard CCS Combo.

Také ariyu nám Nissan dovolil vytáhnout na závodní trať. V kabině nás ale nejdříve zaujalo překvapivě honosné zpracování s dobře působícím umělým dekorem a dotykovými tlačítky se zpětnou odezvou. Velmi minimalistické palubní desce dle moderních trendů dominuje velký panel displejů pod společným krytem, důležité informace promítá na okno průhledový displej. Také je zde spousta místa pro posádku a platí to navzdory snížené střeše i vzadu.

První dostupná varianta ariye si musí vystačit s pohonem přední nápravy a výkonem 160 kW. Volba přední poháněné nápravy je pro nás u nových elektromobilů vzhledem ke zkušenostem s nedostatečnou trakcí a silnou nedotáčivostí z dřívějších vozů vždy překvapivá. Ariya nás ale na asfaltu pokrytém čerstvým nánosem saharského písku přesvědčila, že si s těmito problémy dokáže poradit. Sprintuje ochotně, stále jde o těžké SUV a sportování mu úplně nesedí, pokusy o zábavnější jízdu kontruje elektronická stabilizace. Naladění podvozku nám hladký asfalt na Jaramě moc vyzkoušet nedovolil, v zatáčkách se ale příliš nenaklání a celkově působí spíše tužším dojmem. Komfortu napomáhá velmi slušné odhlučnění.

Brzy po uvedení základní ariye se objeví také varianta e-4orce s pohonem všech kol. Ten jsme si zatím mohli vyzkoušet pouze ve vývojovém prototypu postaveném na základě Nissanu Leaf. Na klikaté trati vymezené kuželkami se leaf s dvěma elektromotory proplétal obratně a neutrálně, bez tendencí k nedotáčivosti nebo přetáčivosti.

Na trh se Qashqai e-Power i Ariya dostanou ještě letos, na ceníky si však stále musíme počkat. U ariye se už ale můžeme podívat na ceny ve Francii, kde začíná v přepočtu na 1.140.000 Kč. V průběhu roku obě elektrifikované novinky doplní také juke s klasickým hybridním systémem, X-Trail e-Power a elektrická dodávka Townstar.

Technické údaje Nissanu Ariya Pohon Elektromotor, přední 2x elektromotor, 4x4 Elektromotor, přední 2x elektromotor, 4x4 2x elektromotor, 4x4 Celkový výkon (kW) 160 205 178 225 290 Točivý moment (Nm) 300 560 300 600 600 Převodovka 1° automat Maximální rychlost (km/h) 160 200 160 200 200 Zrychlení 0-100 km/h (s) 7,5 5,9 7,6 5,7 5,1 Kapacita baterie celková/použitelná (kWh) 66/63 91/87 Výkon nabíjení AC/DC (kW) 7,4/130 22/130 Dojezd (WLTP) (km) 360 340 500 460 400 Délka x šířka x výška, rozvor (mm) 4595 x 1850 x 1655, 2775

Autor: Michal Dokoupil