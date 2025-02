Socialistický vůz proslulý nekvalitou plánuje návrat. Chce být levný a spalovací

Malý hatchback Zastava Yugo 45 vyráběný od počátku 80. let se stal nečekanou legendou. Ne pro své kvality, ale spíše pro jejich absenci. A ne ani tak u nás, kde v produkci jiných státem vlastněných automobilek ničím příliš nevynikal, ale v Americe, kde na mix italského inženýrství a jugoslávské výrobní kvality rozhodně nebyli zvyklí.

I tam se vůz pod značkou Yugo oficiálně prodával a to dokonce úspěšně. Vydrželo mu to osm let, prodalo se jej přes 140.000 kusů a pokračoval by i déle, kdyby jeho export neomezily sankce uvalené na Jugoslávii a následné vybombardování továrny. Dnes už je Yugo na amerických cestách velmi vzácný zjev, jeho pomlouvání je však stále nedílnou součástí tamní automobilové kultury.

Opačné to je v domácím Srbsku, kde továrna Zastava Automobili stála a kde na Yugo vzpomínají s podobnou nostalgií jako Češi na škodovky s motorem vzadu. Ostatně, byl to jeden z nejrozšířenějších vozů na tamních cestách.

Yugo: Stará reklama USA 1994 • Yugo

Přesto nikdo nečekal, že se právě tento model někdo pokusí oživit. Jenže stalo se a na rok 2027 je oznámen návrat yuga. Ne v automobilce Zastava, která od roku 2008 neexistuje, ale pod taktovkou člověka se srbským jménem Aleksandar Bjelić.

To je údajně německý inženýr dobře známý v automobilovém průmyslu, se zkušeností s marketingem a mimo jiné také vyučující ekonomiku na univerzitě v Bělehradu. Právě on si ochranou známku Yuga celosvětově registroval a v srbské televizi letos nový ambiciozní projekt představil.

Vzhled dostal na starost srbský designér Darko Marčeta. Podle zveřejněných skic přišel s třídveřovou retro karoserií jasně inspirovanou yugem z 80. let. Stejné je i logo, stylizované písmeno Y, které kromě původního hatchbacku používalo i pozdější a větší Yugo Florida.

Zatímco všechny retro vozy představené v Evropě v posledních letech spoléhají na elektřinu, nové yugo má být opět levným modelem se spalovacím motorem. Techniku si nová firma údajně chce zajistit u zatím neznámého partnera, auto má splňovat všechny moderní emisní a bezpečnostní normy. Na více podrobností si ale musíme počkat až na výstavu Expo, která začne v Bělehradě v květnu 2027 a kde se má auto v nějaké podobě oficiálně představit.

Aleksandar Bjelić hodlá do té doby udržet ponětí o značce naživu expedicí napříč Afrikou. S pěti auty pojede ze srbského Kragujevace, kde stála továrna původní Zastavy (dnes Fiat Serbia), až k hoře Kilimandžáro v Tanzanii.

Zajímavé však je, že si na to nebere originální yugo. Místo toho výlet, který má dokázat robustnost starých jugoslávských aut, podnikne pět kousků Zastavy 101. To je předchůdce oživovaného hatchbacku, který ale v roce 1987 na počest úspěchu ve Spojených státech taktéž na některých trzích dostal značku Yugo a který také vydržel v produkci až do samotného konce automobilky v roce 2008.

Nejde mimochodem o první pokus oživit legendární značku ze zaniklé socialistické země. V roce 2009 něco podobného zkusila německá modelářská firma Herpa, která představila funkční prototyp Trabantu nT.

Pohledný retro hatchback byl na rozdíl od nového yuga velmi pokrokový, už tehdy totiž počítal výhradně s elektrickým pohonem a dokonce se solárními panely na střeše. I tehdy se mluvilo o shánění partnera a sériové produkci v roce 2012, místo toho se však na celý projekt rychle zapomnělo.