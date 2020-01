Soumrak autosalonů skutečně tady? Frankfurtská autoshow končí!

Velké evropské autosalony mají v posledních letech potíže se zájmem vystavovatelů, kvůli čemuž kdysi významné výstavy ztrácely na noblese. Situace je přitom čím dál tím horší. Mnoho absentujících značek letos hlásí i ženevský autosalon, který se nezájmu výrobců zatím většinou vyhýbal. Pořadatelé frankfurtského autosalonu pak oznámili, že další ročník už nebude!

Uvedla to německá Asociace automobilového průmyslu (VDA), která autosalon ve Frankfurtu organizuje. Příští ročník frankfurtské autoshow se měl konat v září 2021, ve městě nad Mohanem se však nakonec automobilová výstava příští rok konat nebude. Končí tak tradice trvající skoro 70 let. Neznamená to však, že by se v Německu příští rok velká motorshow nekonala vůbec. VDA totiž rozhodla o přesunu veletrhu IAA jinam.

O takové možnosti se spekulovalo už bezprostředně po konci loňského frankfurtského autosalonu. Ten totiž trápila nejen řada omluvenek z řad tradičních vystavovatelů (na IAA 2019 mimo jiné chyběla francouzská část Skupiny PSA, skupina Fiat Chrysler Automobiles a většina japonských výrobců), ale také nízký zájem samotných návštěvníků. Návštěvnost oproti předchozímu ročníku z roku 2017 klesla o neskutečnou třetinu, na 560.000 osob.

VDA z toho důvodu oslovila další německá města, která by příští ročník „frankfurtského“ autosalonu mohla pořádat. Sedm měst prezentovalo svoje koncepce výstavy a nápady na prezentaci automobilů, konkrétně šlo o Berlín, Mnichov, Hamburk, Kolín nad Rýnem, Stuttgart a Hannover.

Podle německé asociace automobilového průmyslu nabídla města velice kreativní myšlenky a bude velice těžké z nich vybrat další pořadatelské město veletrhu místo Frankfurtu nad Mohanem. Do užšího výběru se každopádně dostaly Berlín, Mnichov a Hamburk, z nichž bude vybráno pořadatelské město během následujících několika týdnů.

Nechme se tak překvapit, kam místo Frankfurtu pojedeme příště. Čeští návštěvníci by každopádně jistě ocenili vznik mnichovského autosalonu, který je pořád relativně blízko hranic.

Mezinárodní automobilová výstava (IAA) se na frankfurtském výstavišti poprvé konala v roce 1951, čímž začala tradice trvající až do loňského roku. Už předtím se však velké německé automobilové výstavy konaly v jiných městech, konkrétně třeba v Berlíně. Původně navíc Frankfurt hostil i veletrh nákladních vozidel, po roce 1989 se však výstavy oddělily. Na nákladní automobily a užitkové vozy se tak v následujících letech zaměřila výstava v Hannoveru. Ta rovněž nese název IAA jako autosalon ve Frankfurtu, s nímž se ob rok střídá. Léta se konala také výstava v Lipsku, která se v letech, kdy se zrovna nekonal frankfurtský autosalon, prezentovala jako největší autoshow v Německu.

Poslední léta však Frankfurt podobně jako Paříž, která se s ním termínově ob rok střídá, trápily omluvenky z řad kdysi tradičních vystavovatelů. I proto už během loňské výstavy bývalý šéf Opelu nebo Continentalu Karel-Thomas Neumann, odhadoval, že v roce 2021 ve Frankfurtu autosalon nebude. Nyní se jeho slova ukázala jako prorocká.