Frankfurtský autosalon 2019 je definitivně za námi, tuto neděli 22. září výstaviště uzavřelo své brány pro návštěvníky. Tušili jsme to už při otevření výstavy, nyní to však máme černé na bílém. IAA 2019 nebyla úspěšná autoshow. Neměli o ní zájem jak vystavovatelé, tak návštěvníci.

Pořadatel, německá asociace automobilového průmyslu (VDA), oznámil, že letošní ročník navštívilo pouhých 560.000 osob, o třetinu méně než předchozí ročník, konaný v roce 2017. Návštěvnost frankfurtského autosalonu tak souvisle klesá od roku 2015. Tehdejší ročník navštívilo rekordních 931.700 lidí, nejvíce za tehdejších osm let.

Prezident VDA Bernhard Mattes nicméně uvedl, že organizace byla se zájmem veřejnosti o výstavu spokojená. Podle jeho slov v dnešní digitální době nejde jen o pokrytí čtverečních metrů (výstavních ploch), ale relevance akce.

Počet návštěvníků nepochybně ovlivnilo množství chybějících značek. Německé automobilky si sice domácí výstavu nemohly nechat ujít, chyběla ale třeba francouzská část Skupiny PSA, skupina Fiat Chrysler Automobiles nebo většina japonských výrobců. Ze země vycházejícího slunce do Frankfurtu dorazila pouze Honda.

Příliš zřejmě nepomohly ani protesty ekologických aktivistů, které ukázaly napětí mezi německými environmentálními spolky a tamějšími automobilkami, které kvůli silné pozici automobilového průmyslu na hospodářství země mají velké slovo. Environmentalisty se přitom výrobci snažili uklidnit „ekologickými“ novinkami s elektrickým pohonem.

Elektromobil na svém stánku měly všechny německé značky. Nechyběly ani důležité novinky v podobě Volkswagenu ID.3, Porsche Taycan nebo Opelu Corsa-e.

Platí tak slova bývalého šéfa Opelu nebo Continentalu Karla-Thomase Neumanna, který na svém twitteru už při zahájení výstavy uvedl, že letošní IAA je propadák. „Je to jen smutný stín toho, čím býval,“ napsal Neumann a předpověděl, že frankfurtský autosalon se za plánované dva roky konat už nebude.

It is obvious so let’s say it explicitly: The #IAA2019 is a huge fail. It’s just a sad shadow of what it used to be. There will not be an #IAA2021. End of story. \KTN