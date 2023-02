Sporťák od Alfy Romeo ještě nedostal zelenou, přesto už je téměř vyprodaný

O novém sportovním voze se znakem Alfy Romeo se už spekuluje dlouho a samotná značka postupem času začala do světa vypouštět náznaky, že by na oněch spekulacích skutečně něco mohlo být. V současnosti se zdá být jeho příchod téměř jistotou, byť projekt ještě oficiálně neschválil mateřský koncern Stellantis. To však Alfě nezabránilo v tom, aby na připravovanou novinku potají začala přijímat zálohy. Prý už je i skoro vyprodáno.

Kolegům z britského magazínu Autocar potvrdil šéf Alfy Romeo, Jean-Philippe Imparato, že je nový sporťák skutečně v přípravě. Design má čerpat z historie značky, ale zatím není zřejmé, co to bude znamenat pro jeho celkové pojetí. „Pracujeme na něčem, co bych mohl zaparkovat vedle 8C v muzeu v Arese a být hrdý na náš příspěvek k historii Alfy Romeo. To je to, co chceme."

Rozhodnutí Alfy Romeo – nikoliv Stellantis – o přípravě vozu dle všeho padlo již v loňském roce a Imparato nepřímo naznačil, že by novinka mohla být alespoň zčásti poháněna spalovacím motorem. Zároveň upřesnil, že nepůjde jen o nějakou okruhovou specialitku, ale o sporťák použitelný každý den.

Imparato kolegům z Autocaru o autě dále řekl: „Mohlo by být ikonické, super sexy a na první pohled rozeznatelné jako Alfa Romeo. Ještě není hotové, ale pracujeme na něm. Zvažujeme jeho zařazení. Máme tolik fanoušků, kteří žádají něco speciálního.“

Britští kolegové z jeho náznaků usuzují, že by se případně mohlo jednat dokonce o hypersport. Cena budoucího sporťáku by se totiž mohla pohybovat přinejmenším ve vyšších jednotkách milionů korun. Finální auto se nezařadí do produktového portfolia značky, ale bude stát trochu stranou a vznikne pouze v omezeném počtu kusů.

Rozhodnutí o případné produkci sportovní Alfy Romeo má padnout v průběhu letošního dubna a jeho design by mohl být odhalen koncem (rovněž letošního) léta. Do konce června mají být zároveň upřesněny plány značky v motorsportu, mezi něž patří ukončení spolupráce se Sauberem ve formuli 1 na konci roku. A přestože sporťák Alfa Romeo nebyl odhalen, natož schválen mateřským koncernem, značka už začala přijímat zálohy. K tomu Imparato řekl: „Než auto odhalím, tak bude vyprodané.“