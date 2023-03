Starší off-road jako investice? Německý Auto Bild nabízí pár tipů

Sedět výš, vidět víc, mít větší pocit bezpečí a v případě potřeby zdolat i nějaký ten terén. To, co se kupujícím líbí na nových vozech, se promítá také do klasik. Terénní stařečci, ať už pravověrní tvrďáci, nebo civilnější modely, jsou stále oblíbenější. A tedy i dražší. V jednom případě se pořizovací cena za pouhých šest let vyšplhala dokonce o 70 procent, jak uvádí kolegové z Auto Bild.

Marius Brune, sledující trh na Classic Data, registruje pouze krátké fáze slabosti tam, kde zlatá horečka dočasně přepálila podmínky na trhu. Příkladem může být Range Rover první generace. Ušlechtilý terénní vůz byl dlouho označován za "přicházející klasiku", což v roce 2016 vyhnalo ceny na úroveň 43.000 eur. Následoval ovšem prudký pád, po kterém se poslední dva roky ceny opět pomalu zvedají.

Range Rover se tedy stal bublinou, která splaskla. Nejednalo se však o výjimku. Celkem výrazný nárůst ceny zaznamenal v uplynulých letech i původní Jeep Wagoneer, velké americké SUV s dřevěným dekorem, které slavný Range Rover historicky dokonce o pár let předběhlo na poli prémiových SUV společníků. I Wagoneer však následně ztrácel cenu. Od roku 2020 ovšem opět roste a překonal i původní maximu, což se zatím Range Roveru nepovedlo.

Ovšem zatímco prémiové offroady z Evropy a USA zažily bouřlivou minulost, na vzestupu jsou terénní vozy původem z Japonska. Poměrně výrazný růst ceny zažil třeba Nissan Patrol, špatně si ale nevedlo ani Mitsubishi Pajero první generace. Verze s třídveřovou karoserií a naftovým motorem zažila od roku 2016 růst ceny o 70 procent.

Zájemcům o zajímavé starší terénní vozy přitom kolegové z Auto Bild doporučují pátrat především ve Španělsku a Portugalsku, kde je poměrně dost terénních tras a vozy bývají ve slušném stavu. Ostatně v tamních podmínkách nemůže být příliš řeč o náročné a prosolené zimě. Příjemná je také informace, že málokterý investiční offroad stojí přes 50.000 eur, tedy cca 1.182.000 Kč.

Výjimky se ale samozřejmě najdou, jako třeba Lamborghini LM002. První terénní vůz italské automobilky se totiž stal sběratelským artiklem poměrně rychlé po svém představení. Ceny se tak nyní pohybují okolo 300.000 eur, tedy cca 7.093.000 korun. Na jaké vozy ale němečtí kolegové doporučují upnout pozornost?

Začít můžeme rovnou od zmiňovaného Lamborghini LM 002, které má v dobrém stavu již zmiňovanou hodnotu okolo 7 milionů korun. Automobilka totiž vyrobila pouze 301 kusů tohoto off-roadu s přezdívkou Rambo-Lambo, pod jehož kapotou byl uložen 4,8litrový motor V12. Cena na trhu se přitom podle analýzy Auto Bild od roku 2015 zdvojnásobila a růst nejspíš nepřestane.

Od nejdražšího pak zase rovnou k nejlevnějšímu tipu, kterým je Opel Frontera. Vůz ve slušném stavu by se měl cenově pohybovat okolo 2800 eur, tedy cca 66.200 Kč. Vůz vyráběný mezi lety 1991 až 2004 (mimo jiné i ve velké Británii) patřil kdysi mezi nejprodávanější off-roady na evropském trhu, na trhu klasických aut se ale zatím drží spíš mimo hlavní pozornost. Dvoudveřový model Sport by však do budoucna mohl mít potenciál růst na hodnotě.

Dalším tipem je lehce neobvyklý francouzský kombík Talbot Matra Rancho, který si navzdory dobrodružnému vzhledu musel vystačit pouze s pohonem předních kol. Model vyráběný mezi lety 1977 až 1985 byl decimován korozí, takže se do dnešních dnů moc pěkných kousků nedochovalo. Renovované kusy jsou pak také spíš raritou. Zřejmě i díky tomu se cena během posledních let zvýšila o několik tisíc na současných cca 13.500 eur (cca 319.100 Kč) za pěkný kousek.

Zmínku si zasloužil také výše zmiňovaný klasický Range Rover, který zažil nepříjemné splasknutí bubliny. Zatímco v roce 2016 se cena pohybovala okolo 43.000 eur (cca 1.016.000 Kč), v roce 2020 spadla na průměrných 34.900 eur (cca 824.800 Kč) za slušný kousek. Pád se ale zastavil a nyní se cena první generace opět pomalu zvedá. V průměru by se měla pohybovat kolem 37.400 eur (cca 883.900 Kč) za pěkný kousek.

Dalším na seznamu je spíše neznámé švýcarské SUV Monteverdi Safari, které spolehlivě budí rozruch. Ostatně i na Auto.cz už jsme několikrát psali o jeho prodeji. Tato švýcarská rarita, která se měla stát odpovědí na Range Rover, je totiž malou vzácností, která se na trhu neobjevuje příliš často. Není tedy divu, že cena pěkného kousku s třídveřovou karoserií v posledních letech rostla. Nyní se pohybuje nad hranicí 50.000 eur, tedy cca 1.182.000 Kč.

Zatímco hodnota modelu Monteverdi prakticky celou dobu rostla, hodnota Jeepu Wagoneer zažila v uplynulých letech zakolísání. Drobné oslabení už ale Wagoneer překonal a nyní opět celkem stabilně stoupá. Výrazné americké SUV s masivní chromovanou maskou a naznačeným dřevěným dekorem se dá sehnat již kolem 15.000 eur (cca 354.600 Kč), pěkné sběratelské kousky přijdou na cca 30.000 eur (709.200 Kč) a prémiově zrenovované vozy se mohou dostat (v zámoří) až na cenu 100.000 dolarů (2.213.000 Kč). Pěkné kousky přitom němečtí kolegové doporučují hledat v zemích jako je Nizozemsko, Švýcarsko nebo Itálie.

Naopak vcelku raketový růst hodnoty zažilo Mitsubishi Pajero, zejména tedy jeho první generace. Krátká třídveřová verze s označením L040 zaznamenala podle Classic Data růst hodnoty od roku 2016 o působivých 70 %. Nyní se tak bavíme o ceně kolem 14.500 eur (cca 342.700 Kč) za slušný kousek. Populárnější jsou především verze s benzínovým motorem, zatímco vznětové kousky bývají zhruba o 15 % levnější. Jejich popularita ale také roste.