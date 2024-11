Stellantis přiveze na SEMA Show zrenovovaného veterána. Pod kapotou číhá překvapení

Americká divize koncernu Stellantis už několik let říká, že éra elektromobilů bude pro svět muscle cars požehnáním. Začátky uvádění tohoto přístupu do praxe sice vypadají tak, že Dodge Charger, který měl být výhradně elektrický, nakonec dostal i řadový šestiválec Hurricane, ale americká SEMA Show ukáže ještě jednu možnost, jak dostat elektřinu do muscle caru.

Je jí Plymouth GTX Electromod a je to přesně to, na co to z názvu vypadá – restomod Plymouthu GTX z roku 1969 s elektrickým pohonem místo osmiválce. Pod přední kapotu se nastěhoval elektromotor o 340 koních (250 kW), který pohání zadní kola, a v kufru je balík baterií o celkové kapacitě 73 kWh. Má napětí 400 V a odhad dojezdu na jedno nabití je 400 km.

Plymouth GTX Electromod Concept • Stellantis

Pochopitelně, upraveno bylo i všechno ostatní. Vůz dostal karbonovou kapotu s funkčními otvory pro výstup horkého vzduchu, karbonové lízátko dospod přídě a spoiler na záď ze stejného materiálu. Fanoušci si všimnou také upravených podběhů zadních kol a odlišného zadního čela.

Uvnitř vidíme novou, speciálně vyrobenou palubní desku s analogovými přístroji, středový tunel, volant i sedačky. Marně byste hledali rádio, což by člověk pochopil spíš, kdyby pod kapotou pracovala V8 a nikoliv elektromotor. Samozřejmostí je také upravený, modernizovaný podvozek a nová kola BTG Vintage Bronze o průměru 18“ a s pneumatikami Pirelli P-Zero.

Za zmínku v tomto případě stojí, že nemusí jít o unikátní stavbu, která pak zamíří do muzea a zůstane v něm bez jakéhokoliv pokračování. Tisková zpráva hovoří o „potenciálním budoucím pohonném ústrojí Mopar e-Crate“, takže je možné, že Stellantis tento systém nabídne k prodeji zákazníkům, kterým se omrzí jejich osmiválec. Na druhou stranu, podle způsobu zástavby motoru a baterie by mohla být změna z V8 na elektropohon vratná.