Stellantis údajně rozpouští SRT Team, technici mají nově pomáhat všem značkám

Ještě než koncerny FCA a PSA úspěšně dokončily své spojení do podniku Stellantis, čtvrté největší automobilky na světě, kolovaly internetem zvěsti o rušení některých značek. Jak se ovšem nedávno ukázalo, namísto dalšího pádu a rušení čeká Chrysler i Lancii návrat na výsluní. Odneslo to však jiné oddělení.

Jak totiž informovali kolegové z Mopar Insiders, po vzniku Stellantis došlo ke zrušení SRT Teamu (Street and Racing Technology). Jak ovšem v rozhovoru pro Mopar Insiders uvedl tiskový mluvčí Stellantis, sportovní divize SRT Team nebyla zrušena kompletně. Vedení značky se totiž rozhodlo integrovat všechny jeho klíčové části do své globální technické organizace.

„Tato akce bude mít oboustranné výhody,“ uvedl tiskový mluvčí Stellantis. „Zajistí totiž, že naše nabídka SRT a výkonnostně zaměřených produktů bude i nadále splňovat vysoké kvalitativní standardy i očekávání, a současně přináší klíčové poznatky získané z motosportu a dalších vysoko-výkonnostních-aktivit uplatněných napříč širokou nabídkou našich produktových řad.“

Pokud tedy vyjádření chápeme správně, Stellantis skutečně rozpustil svůj původní SRT Team. Jeho zaměstnanci by však měli být převedeni do nové divize techniků zaměřených na výkonnostní projekty, kde budou spolupracovat se svými novými kolegy z PSA. A společně budou vyvíjet výkonné vozy či doplňky pro celou nabídku automobilky Stellantis.

Milovníci amerických aut se navíc nemusí bát, že by přišly o plaketky SRT na modelech Dodge, RAM nebo Jeep. Každá značka by totiž měla mít rozjetý vývoj několika modelů, u kterých se značení SRT jistě objeví. V historii SRT to navíc není poprvé, co tým prochází náročnějším obdobím a mění název. Celá historie oddělení je totiž dost spletitá.

Vše začalo již v roce 1989, kdy se tým techniků „Viper“ (zodpovědný za vývoj Viperu od konceptu k produkčnímu vozu) spojil s týmem techniků „Prowler“ (zodpovědným za vývoj Plymouthu Prowler) a vznikl tým Secialilty Vehicle Engineering (SVE). V době, kdy automobilka spadala pod kontrolu Daimleru, se z oddělení SVE stalo od ledna 2002 oddělení PVO (Performance Vehicle Operations) a k přechodu na označení SRT došlo v roce 2004.