Video: Martin Vaculík vs. RAM 1500. Poprvé v životě v opravdovém americkém pick-upu!

Od roku 2000, kdy tuto práci dělá, otestoval Martin Vaculík tisíce aut. Však si to spočítejte - každý týden jedno. Nikdy však nejezdil opravdovým americkým pick-upem.

Tušil, že jsou to velmi propracované vozy, ale prostě nikdy osobně neměl tu čest. Když se mu naskytla možnost pořádně vyzkoušet RAM 1500 páté generace ještě s posledním osmiválcem bez hybridu, neváhal ani minutu a vydal se dokonce do Brna. Tak se pohodlně posaďte a vychutnejte si 40 minut pořádného amerického železa a skutečného Martinova nadšení.

Dozvíte se například, kolik Euro palet se vejde na korbu, jak to hraje, jak zní osmiválec, jak funguje odpružení a pěkně Martina potrápila čtyřkolka. Nejdříve si podle hrbení při otáčení myslel, že půjde o pasivní systém s viskózní spojkou. Pak ale zjistil, že spojka je ovládaná aktivně a za jev může jen přítlak lamel v pozici, kdy jsou připraveny k okamžité reakci. No zkrátka jde o auto, kde se má člověk pořád čemu divit a co učit.