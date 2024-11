Střídání sezonních paliv: Mrazy prověří nádrže

V zimě trpí více nafta, v té zimní jsou proto obsažena aditiva proti zamrznutí. Čerpací stanice mají povinnost prodávat zimní naftu s filtrovatelností -20 °C od 1. prosince do 28. února. Pozornost zásobě paliva by ale měli věnovat i majitelé benzinových aut. Ti obvykle argumentují poznámkou, že u nás žádné zimy nejsou. „Jenže na rozdíl od letního benzinu obsahuje zimní více těkavých složek, aby se lépe odpařoval, řidiči bez problémů nastartovali a motor běžel hladce i v mrazu,“ vysvětluje Markéta Jakoubková ze společnosti Shell, zodpovědná za kvalitu paliv. „V zimě musíme mít na zřeteli i podchlazení způsobené prouděním vzduchu. To sníží teplotu paliva až o 15 °C. Proto během mezidobí léto-zima preventivně vyjeďte letní palivo, aby se obměnilo v nádrži i celém palivovém traktu,“ upozorňuje expertka.

Víte, že…

… letní a zimní paliva nejsou jedinými sezonními variantami? Od března do poloviny dubna a od října do poloviny listopadu můžete natankovat takzvané přechodné palivo. I to má pro plynulý a zdravý chod motoru význam. Odborníci ale doporučují ho do začátku zimní či letní sezony vždy vyjezdit.

Potíže nevhodné nafty: Proč diesely stávkují?

Mezi nejčastější příčiny špatných zimních startů vznětových motorů patří nedostatečná údržba: nevyčištěný palivový filtr a špatný stav akumulátoru. A pokud v nádrži zůstane letní palivo, je na potíže zaděláno. „Nafta je kvůli vysokému obsahu parafínů citlivá na chlad. Letní by při teplotách pod bodem mrazu měla problém, a proto čerpací stanice během zimy přecházejí na zimní naftu. Tento standard v zimě splňují i naše paliva V-Power Diesel a FuelSave Diesel,“ prozrazuje Markéta Jakoubková ze společnosti Shell. „Velkým úskalím je zamrznutí AdBlue. Nejmodernější diesely mohou zůstat odstavené nikoliv vinou nafty, ale kvůli této kapalině, zamrzající už při -11 °C. Záleží i na tom, kde je nádrž na AdBlue umístěna. Problémem je vystavení povětrnostním vlivům,“ připomíná.

Výběr paliva podle četnosti tankování

Čerpám pravidelně: Pokud tankujete několikrát do měsíce, máte v nádrži neustále palivo určené pro dané roční období. Čerpací stanice totiž palivo obměňují podle ročního období a nemusíte se o nic starat.

Tankuji občas: Jestliže kupujete palivo jen jednou za měsíc či dva, snažte se o vyčerpání paliva v přechodném období a natankování čerstvého v době, kdy se obměňují. Zajistíte si bezproblémové starty a plynulý chod.

Mám hybrid či plug-in hybrid: Pokud většinu jízd absolvujete na elektřinu a už si nevzpomenete, kdy jste naposledy tankovali, zbystřete v období výměny sezonních paliv – zejména na začátku prosince a března. Vyjeďte nádrž z předchozí sezony a včas natankujte aktuální palivo.

Co dělat při zamrznutí paliva

Pokud pohonné hmoty v autě zamrznou, dostaňte vůz do teplé garáže nebo počkejte, až venkovní teploty vystoupají nad bod mrazu. Když to nezabere, obraťte se na servis, kde vyčistí zanesený palivový filtr, nádrž vypustí a naplní vhodným sezonním palivem. Motorům v zimě nesvědčí studené starty, kdy se rychleji tvoří karbonové usazeniny. Platí to u nafty i benzinu. Pravidelné čistění motoru zajišťují kvalitní aditivovaná paliva s čisticími účinky. „Ideálním řešením jsou paliva Shell V-Power, stoprocentně čistící klíčové části motoru od usazenin, snižující spotřebu a zlepšující výkon. Čisticí složky jsou v menší míře obsažené i v palivech Shell FuelSave,“ radí Markéta Jakoubková.