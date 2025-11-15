Prodeje elektromobilů v Německu v roce 2025: Škoda druhá, Tesla propadla
Za prvních deset letošních měsíců bylo v Německu zaregistrováno přes 400 tisíc elektromobilů. Škoda je mezi značkami hned za Volkswagenem, koncernové značky mají dohromady podíl 44 procent.
Zatímco za celý loňský rok si elektromobily z koncernu Volkswagen na německém trhu připsaly tržní podíl 35,4 procent, letos i největší evropský výrobce aut polepšil dokonce na 44,3 %. Takřka každé druhé lokálně bezemisní auto tudíž pochází právě z této skupiny.
Do ní již přes 30 let patří také Škoda, které se v aktuálním roce nesmírně daří. Na evropském trhu je celkovou trojkou, v případě Německa je v segmentu elektrických aut dokonce druhá za domácím Volkswagenem.
Vedle německé a české značky najdeme v desítce nejúspěšnějších prakticky samé tamní výrobce. Výjimkami jsou pouze Cupra, opět patřící do koncernu Volkswagen, korejský Hyundai, americký Ford, byť ten je u našich západních sousedů považován téměř za domácí značku, a Tesla. Ta letos minimálně v Německu zažívá strmý pád. Pouhých 15.595 registrací je o téměř 25 tisíc méně než v případě Škodovky. Tesla přitom začátkem letošního roku představila dlouho očekávanou zmodernizovanou podobu svého nejprodávanějšího modelu – SUV Y.
|Prodeje elektromobilů v Německu podle značek - leden až říjen 2025
|Pořadí
|Značka
|Prodeje (ks)
|Tržní podíl (%)
|Pořadí v roce 2024
|Tržní podíl v roce 2024 (%)
|1.
|Volkswagen
|85.718
|19,7
|1.
|16,3
|2.
|Škoda
|40.473
|9,3
|5.
|6,6
|3.
|BMW
|39.414
|9,1
|2.
|11,1
|4.
|Audi
|31.417
|7,2
|6.
|5,7
|5.
|Mercedes-Benz
|26.976
|6,2
|4.
|8,9
|6.
|Cupra
|26.822
|6,2
|7.
|4,8
|7.
|Hyundai
|22.260
|5,1
|8.
|4,5
|8.
|Tesla
|15.595
|3,6
|3.
|9,9
|9.
|Ford
|15.331
|3,5
|18.
|1,5
|10.
|Opel
|14.466
|3,3
|15.
|2
|Trh celkem
|434.627
|100
|380.609
|100
|Zdroj: KBA
Ve srovnání s loňským rokem z první desítky zatím vypadlo čínské MG a Volvo. Oběma automobilkám nepomohla jednak větší konkurence, jednak cla na čínské elektromobily. Volvo EX30 se totiž vozí primárně z Číny, byť Švédové začínají tento model vyrábět také v Belgii.
Mezi modely překvapí poměrně suverénní vítězství Volkswagenu ID.7, který dokazuje, že ne všichni chtějí SUV. Vůz se vyrábí jako liftback a kombi, které má na trhu zatím jen velmi slabou konkurenci. Přitom jak víme, Evropané kombíky milují.
Také na druhém a třetím místě najdeme volkswageny, čtvrtou a pátou pozici obsadily Škody Enyaq a Elroq. První jmenovaná si meziročně pohoršila. Tržní podíl enyaq klesl z loňských 6,6 na 4,8 %, přičemž v roce 2024 skončil na druhém místě. Vysvětlení je ovšem jednoduché. Letos totiž do prodeje zamířil o něco menší sourozenec elroq s totožnou technikou, který se na většího a služebně staršího bratra dotahuje.
|Prodeje elektromobilů v Německu podle modelů - leden až říjen 2025
|Pořadí
|Model
|Prodeje (ks)
|Tržní podíl (%)
|Pořadí v roce 2024
|Tržní podíl v roce 2024 (%)
|1.
|Volkswagen ID.7
|28.289
|6,5
|6.
|3,8
|2.
|Volkswagen ID.3
|25.933
|6
|4.
|5,3
|3.
|Volkswagen ID.4/5
|23.742
|5,5
|3.
|5,7
|4.
|Škoda Enyaq
|21.071
|4,8
|2.
|6,6
|5.
|Škoda Elroq
|19.391
|4,5
|–
|–
|6.
|Cupra Born
|16.203
|3,7
|5.
|4,4
|7.
|BMW iX1
|14.413
|3,3
|8.
|3,3
|8.
|Cupra Tavascan
|10.591
|2,4
|–
|–
|9.
|Tesla Model Y
|10.313
|2,4
|1.
|7,9
|10.
|Audi Q6 e-tron
|10.311
|2,4
|–
|–
|Všechny modely
|434.627
|100
|380.609
|100
|Zdroj: KBA
Také v rámci modelů překvapí sešup Tesly Y, na kterou se dotahuje loňská novinka v podobě Audi Q6 e-tron. Cupra Tavascan teslu dokonce přeskočila. SUV Model Y přitom tvoří naprostou většinu prodejů značky nejen na evropském, ale i globálním trhu. Nutno ovšem dodat, že ne všude jsou výsledky americké automobilky tak bídné jako v Německu a dalších zemích.
Například v Česku má Tesla mezi elektromobily s 1663 vozy velmi silnou pozici a je hned na druhém místě za Škodou. Meziročně si ovšem připsala pokles o 1436 méně registrací, což souvisí se stále hustší konkurencí, zastarávajícím portfoliem a částečně též negativně vnímaným politickým působením Elona Muska v administrativě amerického prezidenta Trumpa.
Zdroj: KBA a InsideEVs, foto a video: auto.cz