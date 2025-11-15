Předplatné
Prodeje elektromobilů v Německu v roce 2025: Škoda druhá, Tesla propadla

Ondřej Šámal
Za prvních deset letošních měsíců bylo v Německu zaregistrováno přes 400 tisíc elektromobilů. Škoda je mezi značkami hned za Volkswagenem, koncernové značky mají dohromady podíl 44 procent.

Zatímco za celý loňský rok si elektromobily z koncernu Volkswagen na německém trhu připsaly tržní podíl 35,4 procent, letos i největší evropský výrobce aut polepšil dokonce na 44,3 %. Takřka každé druhé lokálně bezemisní auto tudíž pochází právě z této skupiny.

Do ní již přes 30 let patří také Škoda, které se v aktuálním roce nesmírně daří. Na evropském trhu je celkovou trojkou, v případě Německa je v segmentu elektrických aut dokonce druhá za domácím Volkswagenem.

Vedle německé a české značky najdeme v desítce nejúspěšnějších prakticky samé tamní výrobce. Výjimkami jsou pouze Cupra, opět patřící do koncernu Volkswagen, korejský Hyundai, americký Ford, byť ten je u našich západních sousedů považován téměř za domácí značku, a Tesla. Ta letos minimálně v Německu zažívá strmý pád. Pouhých 15.595 registrací je o téměř 25 tisíc méně než v případě Škodovky. Tesla přitom začátkem letošního roku představila dlouho očekávanou zmodernizovanou podobu svého nejprodávanějšího modelu – SUV Y.

Prodeje elektromobilů v Německu podle značek - leden až říjen 2025
PořadíZnačkaProdeje (ks)Tržní podíl (%)Pořadí v roce 2024Tržní podíl v roce 2024 (%)
1.Volkswagen85.71819,71.16,3
2.Škoda40.473 9,35.6,6
3.BMW39.414 9,12.11,1
4.Audi31.417 7,26.5,7
5.Mercedes-Benz26.976 6,24.8,9
6.Cupra26.822 6,27.4,8
7.Hyundai22.260 5,18.4,5
8.Tesla15.595 3,63.9,9
9.Ford15.331 3,518.1,5
10.Opel14.466 3,315.2
 Trh celkem434.627100380.609100
Zdroj: KBA    

Ve srovnání s loňským rokem z první desítky zatím vypadlo čínské MG a Volvo. Oběma automobilkám nepomohla jednak větší konkurence, jednak cla na čínské elektromobily. Volvo EX30 se totiž vozí primárně z Číny, byť Švédové začínají tento model vyrábět také v Belgii.

Mezi modely překvapí poměrně suverénní vítězství Volkswagenu ID.7, který dokazuje, že ne všichni chtějí SUV. Vůz se vyrábí jako liftback a kombi, které má na trhu zatím jen velmi slabou konkurenci. Přitom jak víme, Evropané kombíky milují.

Volkswagen ID.7 • Zdroj: auto.cz

Také na druhém a třetím místě najdeme volkswageny, čtvrtou a pátou pozici obsadily Škody Enyaq a Elroq. První jmenovaná si meziročně pohoršila. Tržní podíl enyaq klesl z loňských 6,6 na 4,8 %, přičemž v roce 2024 skončil na druhém místě. Vysvětlení je ovšem jednoduché. Letos totiž do prodeje zamířil o něco menší sourozenec elroq s totožnou technikou, který se na většího a služebně staršího bratra dotahuje.

Prodeje elektromobilů v Německu podle modelů - leden až říjen 2025
PořadíModelProdeje (ks)Tržní podíl (%)Pořadí v roce 2024Tržní podíl v roce 2024 (%)
1.Volkswagen ID.728.2896,56.3,8
2.Volkswagen ID.325.93364.5,3
3.Volkswagen ID.4/523.7425,53.5,7
4.Škoda Enyaq21.0714,82.6,6
5.Škoda Elroq19.3914,5
6.Cupra Born16.2033,75.4,4
7.BMW iX114.4133,38.3,3
8.Cupra Tavascan10.5912,4
9.Tesla Model Y10.3132,41.7,9
10.Audi Q6 e-tron10.3112,4
 Všechny modely434.627100380.609100
Zdroj: KBA    

Také v rámci modelů překvapí sešup Tesly Y, na kterou se dotahuje loňská novinka v podobě Audi Q6 e-tron. Cupra Tavascan teslu dokonce přeskočila. SUV Model Y přitom tvoří naprostou většinu prodejů značky nejen na evropském, ale i globálním trhu. Nutno ovšem dodat, že ne všude jsou výsledky americké automobilky tak bídné jako v Německu a dalších zemích.

Například v Česku má Tesla mezi elektromobily s 1663 vozy velmi silnou pozici a je hned na druhém místě za Škodou. Meziročně si ovšem připsala pokles o 1436 méně registrací, což souvisí se stále hustší konkurencí, zastarávajícím portfoliem a částečně též negativně vnímaným politickým působením Elona Muska v administrativě amerického prezidenta Trumpa.

Zdroj: KBA a InsideEVs, foto a video: auto.cz

