Subaru BRZ má české ceny! Objednávejte ale rychle

Přestože to původně vypadalo, že se druhé generace Subaru BRZ na našem trhu nedočkáme, alespoň pár kousků k nám dorazí. Ceny jsou na dnešní dobu nastaveny vcelku rozumně.

Dvojice Toyota GT86 (dnes už GR86) a Subaru BRZ přišla v roce 2012 jako návrat k hravým, dostupným sportovním kupátkům. Naštěstí se setkala s úspěchem, takže se i v dnešní nelehké době oba vozy dočkaly svého nástupce. A zatímco Toyota GR86 české ceny získala už téměř před rokem, BRZ je dostává až nyní.

Připomeňme, že druhou generaci japonského kupátka pohání plochý čtyřválec Boxer s objemem navýšeným na 2,4 litru. Jednotka produkuje 172 kW a 250 Nm a skrze šestistupňovou manuální nebo automatickou převodovku pohání kola zadní nápravy. Krom toho se zpracovalo na tuhosti karoserie a ještě lepším rozložení hmotnosti a snížení už tak nízkého těžiště vozu.

Ve srovnání s první generací je nové BRZ bezpečnější, a to pasivním i aktivním způsobem, přičemž BRZ s automatem má jako první v historii modelu systém EyeSight. O něco hodnotněji působí interiér, který navíc u kapličky přístrojů sází na digitální řešení kombinující dva typy displejů. Blíže jsme novinku popisovali v samostatném článku v době jejího představení.

Jak je to tedy s českými cenami? Subaru BRZ u nás pořídíte v provedení Limited MT nebo Limited AT v podstatě s maximální výbavou. Limited MT disponuje manuální převodovkou a včetně DPH přijde na 1.030.000 Kč. Limited AT pak nabídne automat se stejným počtem převodových stupňů a s cenou 1.080.000 Kč.

Subaru BRZ - ceny na českém trhu Motorizace 2.4 Boxer Zdvihový objem [cm3] 2387 Válce/ventily 4/4 Největší výkon [kW/ot.] 172/7000 Točivý moment [Nm/ot.] 250/3700 Převodovka 6M 6A Max. rychlost [km/h] 226 216 Zrychlení 0-100 km/h [s] 6,3 6,9 Komb. spotřeba [l/100 km] 8,8 Emise CO 2 [g/km] 200 199 Objem palivové nádrže [l] 50 Cena Limited MT [Kč] 1.030.000 - Cena Limited AT [Kč] - 1.080.000

Standardně je vůz lakován v odstínu Červená DCK, ale pokud budete chtít jinou barvu, příplatek činí 12.000 Kč. Druhým a posledním příplatkem je STI Packet za 60.500 Kč, který zahrnuje specifické spojlery na karoserii, zadní difuzor, hlavici řadicí páky a koberečky.

Pokud máte o Subaru BRZ zájem, doporučujeme neváhat, neboť dorazí pouze ve velmi omezeném počtu. Nejen, že jsou výrobní kapacity v evropské specifikaci omezené, ale kvůli směrnicím EU navíc bude výroba pro Evropu ukončena v polovině letošního roku…