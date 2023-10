Svět motorů na Nova Action: Od Lancie po Sergeje. Nový Mercedes a luxusní, ale levný off-road

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Dnes ve 20:30 na Nova Action. A na Voyo

Jako každou středu večer můžete i dnes počítat s novým dílem televizního Světa motorů. Sedmý díl druhé série odvysílá stanice Nova Action už dnes, 18. října, ve 20:30. Všechny odvysílané díly jsou i na Voyo.

Nový Mercedes E. Už není pro taxikáře

Konec jedné éry. Mercedes s novou generací třídy E přestal v Německu nabízet verzi taxi. Vláďa Kadera otestuje plug-in hybrid E 400 e s doplňky AMG, aby zjistil, jaká je osobnost a funkčnost nového „éčka“ na vzduchovém podvozku.

Stará Lancia Kappa Coupe je stále úžasně tichá

Oblíbené automobilky Martina Vaculíka jsou Dacia a Lancia. Název podobný, filozofie odlišná. Martin dnes ukáže a vysvětlí, proč je Lancia Kappa Coupe zcela výjimečně pohodlné a tiché auto. Nebude chybět dálnice, okreska ani starý dobrý zvedák. Měli by se dívat i fanoušci Alfy Romeo, protože pod kapotou skrývá jejich delikátní motor Busso 3.0 V6 24V.

SsangYong Rexton: Poctivý, luxusní a přesto levný

Vlajkové SUV korejského SsangYongu jsme si zamilovali. Jde totiž o mnohem dostupnější alternativu k Land Cruiseru. Pořádná rámová konstrukce, prověřený diesel a uzávěrky diferenciálu v kombinaci s moderní a honosnou kabinou. A utáhne až 3,5 tuny. Tohle je parťák na všechno. Honza Mička předvede, jak si poradí se zpomalovákem, bez zpomalení.

Spotřeba až 3000 l/100 km. Lokomotiva „Sergej“

Byly hlučné a neoblíbené. T 679.1, nejvýkonnější železniční lokomotivy v provozu u ČSD, vyrobené v Sovětském svazu. S dvanáctiválcovým dvoutaktním dieselem. Jsou tak výkonné, že by dokázaly napájet celé městečko. Lokomotiva „Sergej“ byla do ČSR dodána v počtu 600 kusů, dnes je ale krásnou vzácností. Martin Karlík se sveze přímo s majitelem jednoho z nich a rozjedou to až na 100 km/h, což už je v tomhle stroji pořádný nářez.

Škola smyku

Kde se nejlépe naučit zvládat smyky? Petr Slováček navštíví polygon s kluznou plochou, aby za pomoci instruktora předvedl zvládání krizových situací. Uvidíte jak reagovat na přetáčivý i nedotáčivý smyk a jak je rozpoznat ještě předtím, než způsobí ztrátu kontroly nad vozidlem.