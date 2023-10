První jízda elektrickým BMW i5: Stále skvělý křižník, „jen“ na elektřinu

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Květnové představení nové generace BMW řady 5 spoustu fanoušků zvedlo ze židle. Jednak designem, který je oproti předchůdci mnohem víc než evoluční změnou a kontroverzní je přinejmenším stejně jako u řady 7, a jednak tím, jak velký důraz klade automobilka na elektrifikaci v nabídce pohonných ústrojí.

Řada 5, která loni oslavila 50 let na trhu a letos slaví 50 let výroby ve stejně staré továrně v Dingolfingu, přinášela do nabídky značky BMW postupně řadu inovací. V první generaci to bylo nové schéma označování, které u konvenčních vozů přetrvává dodnes, a nový designový směr. V druhé generaci to byl palubní počítač, který ukazoval informace o servisních intervalech, v roce 1987 to byl moderní osmiválec, v roce 1995 byla pětka prvním masově vyráběným BMW s šasi z lehkých slitin a v roce 2003 zase prvním BMW s head-up displejem.

Tentokrát to je kompletně elektrická verze; tu dřív „pětka“ nenabídla. Zároveň příchodem modelu i5 má značka v nabídce elektromobil ve všech segmentech, do nichž portfolio sahá.

Elektrifikace jsou však v nabídce tři úrovně – mild hybrid, plug-in hybrid a bateriový elektromobil. Jako první z českých online automobilových médií jsem dostal příležitost vyzkoušet tu třetí, nejvyšší z nich na mezinárodní novinářské prezentaci, a to hned ve dvou úrovních – eDrive40 a M60.

BMW i5 eDrive40

Zvenčí jsme si měli možnost novou řadu 5 dopodrobna prohlédnout, byť jen na fotkách, při představení, které proběhlo už v květnu, přesto začnu právě odtud. To proto, že podobně jako u řady 7 je design nové „pětky“ při živém seznámení mnohem lepší než na fotkách.

Pořád působí opticky vyšší než současná generace, zejména zepředu, kde není takový důraz na horizontální linky oproti dosluhujícímu provedení, jak ve tvaru ledvinek, tak i třeba v podpisu denního svícení. Elegance jí však, obzvlášť při pohledu ze strany, nechybí a sklonem víka zavazadelníku, jehož horní strana má do vodorovné opravdu daleko, připomene vůbec první generaci řady 5 ze 70. let minulého století.

BMW i5 eDrive40

Odhaduji, že zrovna tento prvek má co do činění se snahou o maximální snížení odporu vzduchu. Vůz k tomu má také řadu dalších detailů, např. jsou aerodynamicky optimalizovaná kola, spodek je zakrytovaný dohladka, v přídi pracují klapky, které pouštějí k chladičům vzduch jen když je třeba a v rozích předního nárazníku jsou – dnes už, pravda, běžné – kanály, které usměrňují proudění vzduchu kolem předních kol a boků auta. Výsledkem je koeficient odporu vzduchu Cw 0,23, což je velmi dobrá hodnota.

Exodus tlačítek pokračuje

Otvírám dveře nejprve slabšího provedení eDrive40 s pohonem pouze zadní nápravy a vítá mě interiér, jehož velkou řadu prvků člověk najde i v nové řadě 7. Samozřejmě nejsou totožné, alespoň ve většině, ale fungují na stejném principu, či jsou větší „sedmou“ inspirované. To platí zejména o velmi dobře skrytých výdeších ventilace a svítící liště napříč palubní deskou, která tu sice není v jednom kuse, ale také svítí různými barvami v závislosti na jízdním režimu či nastavení ambientního osvětlení, nebo třeba párkrát červeně blikne, když zapnu výstražné dvojblinkry.

BMW i5 eDrive40

Řada 5 má v základní výbavě kompletně „veganský“ interiér – myšleno, že k jeho výrobě nejsou použity žádné produkty z živočišných zdrojů. Materiálu čalounění BMW říká „Veganza“ a je to de facto koženka, ale na dotek je velmi příjemná a ani ve třicetistupňových teplotách se v ní člověk nadměrně nepotí.

Líbí se mi také, že čalounění je na německé poměry relativně měkké a v sedačkách se opravdu dobře sedí; široké možnosti elektrického nastavení jsou samozřejmostí. Je možné zapnout vyhřívání i ventilaci zároveň; je tu pro to zkratka v dolní liště centrálního displeje u nastavování teploty.

Nestrádám samozřejmě ani po stránce prostoru; pocitově je to tu zhruba nastejno s dosavadní generací, a to na předních i zadních sedačkách. Člověku vůbec nepřijde, že v podlaze vozu je uložena baterie – je totiž velmi tenká, ale přesto má lehce přes 80 kWh využitelné kapacity.

BMW i5 M60 xDrive

Stejně jako nověji vyrobené kusy řady 7 i „pětka“ dostala infotainment s BMW Operačním systémem – tak mu přesně říkají – generace 8.5, který oproti přechozí gen. 8 není až zas tak velkou změnou. Nakousnuté zkratky k vyhřívání sedaček jsou jednou z nich, dále se změnila domovská stránka, již největší část zabírá navigace a „widgety“ jsou po levé straně displeje pod sebou, a také doprostřed dolní lišty přibyly zkratky k různým funkcím.

Nový systém také znamená menší počet tlačítek na ovládací konzoli středového tunelu, ale upřímně, zrovna tohohle si člověk skoro ani nevšimne. Princip používání otočného ovladače iDrive je totožný a tlačítka kolem něj jsou také skoro stejná, jen mě trochu mrzí, že tlačítka jsou tvrdá na zmáčknutí a odpor při otáčení knoflíku je podstatně menší, než když ho chci vychýlit do strany, abych např. přešel o krok zpět. Často se stává, že při snaze jím „cvaknout“ do strany taky nechtěně otočím a vyberu něco jiného, než jsem původně chtěl.

Před držáky nápojů jsou dvě pozice pro bezdrátové nabíjení mobilu a bezdrátový je samozřejmě také Android Auto, resp. Apple CarPlay – podle toho, jaký máte telefon. Navigační aplikace Androidu Auto však plně nahrazují vestavěnou navigaci; to je snad největší funkční novinka BMW OS 8.5. U konvenčního auta by to bylo skoro jedno, vestavěná navigace elektromobilů BMW se však pyšní vynikajícími informacemi o nabíjecí síti a obsazenosti jednotlivých nabíjecích bodů a je škoda o to řidiče připravit, chtějí-li zároveň používat Android Auto.

BMW i5 M60 xDrive

Naštěstí to však neovlivňuje možnost předpřipravit baterii na rychlonabíjení. Standardní způsob, jak toho docílit, je zadat konkrétní nabíječku do navigace a jakmile tam člověk dojede, vůz je připraven. Systém však umožňuje zapnout temperování baterie zvláštní volbou v menu, načež vůz řekne, jak dlouho to bude trvat, bez ohledu na cíl v navigaci.

Špičkový křižník na dlouhé trasy

Pár desítek kilometrů za volantem verze eDrive40 rychle naznačuje, že nová řada 5 bude stejně dobrým křižníkem na dlouhé cestování po dálnicích a silnicích první třídy, jako ta dosavadní. Její stabilita je naprosto neochvějná, podvozek výtečně drží a skvěle filtruje nerovnosti, kterými se navíc nenechá vůbec rozhodit ani v ostřeji projížděných zatáčkách.

Ve srovnání s řadou menších BMW také není na chování auta v zatáčkách tolik znát, která náprava je poháněná. Možná to je hmotností, jistě trochu i pokroky ve vývoji podvozku, výsledkem v každém případě je, že v auto velmi rychle nabývám důvěry co do stability v náročnějších situacích.

Pokrok je znát také v systému poloautonomní jízdy. V Německu už, máte-li správně vybavený vůz, nemusíte na dálnicích v rychlostech do 130 km/h ani držet volant, díváte-li se před sebe. V portugalském provozu – a samozřejmě i v tom českém, prozatím – to znamená alespoň, že aktivní vedení v jízdním pruhu působí výrazně spolehlivěji než dosud a nenechá se rozhodit ani relativně prudkými zatáčkami.

Video se připravuje ...

Když druhý den testuji verzi M60, vrchol nabídky elektrického modelu i5, všechno tohle je ještě o úroveň lepší. Ve sportovním módu podvozek ztuhne, aby nabídl ještě více jistoty, ale neztvrdne příliš, aby se stal nepohodlným. Toto provedení má ve standardu nejlepší verzi adaptivního odpružení, které BMW umí do „pětky“ nabídnout, včetně aktivního potlačování bočních náklonů v zatáčkách.

Třebaže to není „plnotučná“ M5 – ta bude v této generaci plug-in hybridem – ostřejší jízdu po klikatých okreskách zvládá na výbornou a protože sice je velká, ale zase ne tak moc, necítím obtíže se na užších silnicích „vmáčknout“ mezi krajnici a protijedoucí kamion. Navzdory tomu, že přes relativně tlusté dolní konce A-sloupků – zrcátka jsou upevněna v trojúhelníčcích před okny, nikoliv na plechu dveří – je tímto směrem docela velký mrtvý úhel ve výhledu, s vozem se opravdu dobře jezdí v podstatě kdekoliv, kam ho vezmete.

Pořád vynikající vůz

Nová „pětka“ je tak, přinejmenším v elektrické verzi, pořád tak dobrá a v leckterém ohledu ještě mnohem lepší než ta dosluhující. Na detailní průzkum všech vlastností vozu za různých podmínek, na fungování světlometů a dalších prvků či třeba na zrychlení verze M60 v reálném světě, nejen na papíře, si budeme muset zatím ještě chvíli počkat.

BMW i5 M60 xDrive

Už teď se ale upřímně těším, až se mi v některé verzi dostane na týden do rukou a budu ji moci pořádně protáhnout napříč republikou. Právě k tomu totiž byla stvořena, stejně jako všechny generace řady 5 před ní, a jsem si jist, že v tom bude excelovat.