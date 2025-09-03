Svět motorů se po letní pauze vrací na obrazovky! A přináší vlastní závodní dráhu
Televizní pořad Svět motorů vstupuje do páté sezóny. Vracíme se ke klasickému studiu a pravidelně se budeme vydávat na vlastní závodní dráhu!
Poslední díl předchozí série televizního Světa motorů odvysílala stanice Nova Action 19. června 2025, jenom pár dnů před letními prázdninami. I ty už jsou ale za námi, což znamená jediné – Svět motorů je zpátky! Ani tentokrát jsme přípravu pořadu nepodcenili a přineseme spoustu zajímavých testů a reportáží.
Po jarní sérii, kdy jsme divákům ukázali prakticky všechna místa a tajemná „zákoutí“, kde vzniká nejenom náš pořad, ale i další tituly vydavatelství Czech News Center, jsme se vrátili ke konceptu klasických studií, na která jste byli zvyklí z první a druhé série, vysílané v roce 2023. „Hlasatelé“ se budou ve studiu pravidelně střídat, přičemž každý díl pořadu si „odmoderuje“ jen jeden z nás.
Další novinku představuje naše závodní dráha, kterou jsme vybudovali v soukromých garážích pod budovou našeho vydavatelství. Nejvíce si ji užijí naše známé osobnosti, které se budou muset vypořádat nejenom s nástrahami na trati, ale také samotným závodním monopostem. Jde o šílenost jménem Razor Crazy Cart XL Pro, tedy elektrickou „káru“ stvořenou pro driftování. Každé z osobností změříme čas a na konci série vyhlásíme vítěze. Jako první za volant usedne známý šéfkuchař olomoucké restaurace Entrée Přemek Forejt.
Prvním dílem vás provedu já, Honza Mička, příznivci Martina Vaculíka však smutnit nemusejí, protože si jej užijí hned v prvním příspěvku. Martin totiž otestoval „porsche pro hospodyňky“ a mimo jiné poukáže na to, jak to vypadá, když se při navrhování auta myslí opravdu na všechno. Oficiálně odstartujeme bezpečnostní kampaň Rozblikáme Česko, projedeme ostré BMW M5 Touring a Kamil Holán osedlá motocykl Royal Enfield Guerilla 450. Nudit se rozhodně nebudete!
Pátou sérii televizního Světa motorů vykopneme prvním dílem ve čtvrtek 4. října ve 20:30 na stanici Nova Action. Pokud nestihnete premiéru, v neděli před obědem pro vás bude na stejném programu připravena repríza. Tak nás sledujte, těšíme se na vás!
Zdroj: Svět motorů