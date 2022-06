Svezli jsme se v Alpine A110 S. Takové auto tu chybělo!

Značka Alpine před několika dny otevřela první showroom v České republice. A my jsme už dostali šanci vyzkoušet si zatím její jediný model. I když jen velice krátkou…

Dvoumístné kupé A110 s motorem uprostřed se v novodobé verzi světu představilo už v roce 2017, trvalo mu to tedy takřka pět let, než oficiálně dorazilo také k nám. Nedávno dokonce prošlo drobnou modernizací, která měla vliv na výkon a výbavu, v níž se objevuje zejména nový infotainment.

K dispozici jsou tři provedení: standardní A110, dále A110 GT a nakonec A110 S. U všech pohání zadní kola turbodmychadlem přeplňovaný čtyřválec o objemu 1,8 litru, spojený se sedmistupňovou automatickou dvouspojkovou převodovkou, přesto každé z nich nabízí vlastní charakter.

Základem představuje A110 nabízející výkon 185 kW. „Gétéčko“ už dává 221, hlavně ale poskytuje komfortnější výbavu. A verze S má sice také 221 kW, disponuje však sportovním podvozkem, tužším asi o 30 procent než u standardní varianty a o 4 mm nižším, a skořepinovými sedadly. Za příplatek můžete mít aerodynamické doplňky v podobě předního splitteru a zadního spoileru, tyto prvky zajišťují přítlak až 60 kg vpředu a 81 kg vzadu. „Esko“ se pak rozjede až na 275 km/h. V ceníku najdeme také semi-slick pneumatiky.

Podrobnější technické specifikace si můžete prostudovat v tabulce.

Technická data a české ceny A110 A110 GT A110 S Zdvihový objem [cm3] 1798 1798 1798 Max. výkon [kW/min] 185/6000 221/6300 221/6300 Točivý moment [Nm/min] 320/2000-4800 340/2400-6000 340/2400-6000 Pohon, převodovka zadních kol, 7st. dvouspojkový automat Pohotovostní hmotnost [kg] 1102-1140 1119-1140 1109-1140 Maximální rychlost [km/h] 250 250 260/275 Zrychlení 0-100 km/h [s] 4,5 4,2 4,2 Kombinovaná spotřeba paliva [l/100 km] 6,7 6,8-6,9 6,8-6,9 Objem palivové nádrže [l] 45 Cena [Kč] 1.490.000 1.740.000 1.815.000

Všimněte si hlavně hmotnosti, Alpine A110 je skutečně moderně vybavené (klimatizace, audio systém, infotainment a podobně) sportovní auto, které váží méně než 1,2 tuny. Za lehkou konstrukcí hledejme hlavně hliník, z něhož je asi 96 procent skeletu. Motor uložený uprostřed se také podílí na zajímavém rozložení hmotnosti v poměru 44:56. Těžiště spočívá přímo na ose řidiče, ten tak na něm v podstatě sedí.

V Alpine pro A110 vyvinuli specifický podvozek s dvojitými lichoběžníky vpředu i vzadu, na všech kolech jsou tlumiče s hydraulickými dorazy. A brzdy dodala společnost Brembo, která přišla s řešením šetřícím až 8,5 kilogramu neodpružené hmotnosti.

Dost teorie, co praxe?

Díky tomu, že jsem si jen několik dní po uvedení A110 na český trh mohl jedno auto krátce (bohužel velmi krátce, několik desítek minut a na silnicích vedoucích často přes obce) vyzkoušet, mohu vám nabídnout první dojmy. Jen pro jistotu upozorňuji, že jsem usedl za volant ostré verze S v předfaceliftovém provedení, které nabízí „jen“ 215 kW a má uvnitř starší infotainment. Ale upřímně přiznávám, že na dotykový displej jsem ani jednou nesáhl, v té pouhé necelé hodince, kterou jsem měl pro A110 S vyhrazenou, jsem chtěl hlavně řídit.

K interiéru si proto dovolím jen několik stručných postřehů. Překvapila mě hned sedadla, když jsem si chtěl naštelovat ideální řidičskou pozici. Jenže jsem zjistil, že jednoduchým způsobem si sedačku nastavím jen v podélném směru. Ke změně sklonu opěradla už je potřeba nářadí, provádí se přes čtyři šroubky, které musíte povolit, sedadlo upravit a šrouby pak dotáhnout. Samotné „sesle“ jsou ale fajn, líbily se mi hlavně výrazné bočnice.

Dalším specifikem je absence přihrádky před spolujezdcem. V kabině pak celkově není moc míst, kam si odložit různé drobnosti, chybí i kapsy ve dveřích. Potěší zato dva zavazadlové prostory, i když nejsou příliš objemné: přední má objem 100 litrů, zadní 96 l.

Z čistě řidičského pohledu je ale všechno naprosto v cajku. O sedadlech už byla řeč - když si je důkladně nastavíte, poskytnou tělu opravdu skvělou oporu. Z auta je výborný výhled, tedy samozřejmě jen vpřed a do stran, směrem dozadu „překáží“ motor a malé okno, a všechno důležité je sympaticky po ruce. Potěšilo mě provedení pádel pro manuální řazení, která jsou sice upevněna ke sloupku řízení, jsou však dostatečně velká, takže na ně vždycky dosáhnete.

Video se připravuje ...

A jízda? Svezení v Alpine A110 S je úžasný zážitek. Motor pohladí příjemným zvukem, který navíc máte hned za sebou, takže si užijete spoustu bručení, chrčení a šumění sání. Výfuk je vybaven klapkou a velice často akustický zážitek obohatí půvabným zabubláním.

Foukaná osmnáctistovka o výkonu 292 koní (v našem případě, nově má, jak už jsme si řekli, koní 300) pochopitelně nemá s lehoučkým sporťáčkem sebemenší práci. A100 S prostě zrychluje parádně. Větším překvapením pro mě byla živelnost motoru, nebo spíš to, jak ochotně reaguje na plyn, zvlášť ve sportovním režimu a s manuálním řazením, kdy si motor můžete udržovat ve vhodných otáčkách. Na přeplňovaný čtyřválec je pak odezva na práci pravé nohy prakticky bezprostřední.

V ručním režimu hezky spolupracuje také převodovka, která na stisk pádel reaguje rychle. Je jen škoda, že i v manuálním nastavení sama řadí nahoru, když se dotknete omezovače. V automatickém režimu mění rychlosti většinou ochotně, jednou se mi však stalo, že z nějakého důvodu nechtěla přeřadit výše a nechávala zbytečně vytočený motor. Zřejmě v domnění, že chci jet ostře.

Největší předností A110 S jsou ale jízdní vlastnosti. Z auta na silnici neustále vyzařuje jeho lehkost, která ve spojení se zajímavým rozložením hmotnosti, ideálně položeným těžištěm a perfektně naladěným podvozkem z Alpine dělá fantasticky řidičské, zábavné a hravé svezení.

Francouzský sporťáček poslušně poslouchá volant, takže okamžitě zatočí tam, kam ho chcete poslat. Uložení motoru za sedadla společně s lehkou přídí fandí hrátkám s přenosy hmotnosti, díky čemuž bude do velké míry na vás, jak se auto složí do zatáčky. Na výjezdu si zase můžete přesnou prací s plynem užít přetáčivosti. A skvělé je, že kvůli tomu nemusíte vypínat stabilizaci. V Alpine je totiž naladěna poměrně benevolentně, takže nezasahuje nekompromisně při prvním náznaku ztráty gripu, ale nechá vůz hladce sklouznout, abyste neztratili rychlost a plynulost. Pod zadkem přitom krásně cítíte, co se s autem zrovna děje.

Může za to právě lehkost, doplněná o parádní podvozek, který není přehnaně tuhý. Dokonce bych řekl, že na moderní sportovní auto může působit trochu měkce, ale je to tak schválně a je to dobře: jeho nastavení umožňuje přirozené pohyby lehké karoserie, nechová se prkenně a neztrácí se v něm vjemy od kol. Tohle naladění podvozku prostě přispívá plynulosti jízdy, delikátní práci s hmotností, čitelnosti vozu a hlavně jeho hravé povaze. Navíc A110 S pomáhá s každodenní využitelností, podvozek totiž velice dobře tlumí nerovnosti. Výborně zapůsobily brzdy, které nenastupují zbytečně ostře, naopak, často vyžadují spíš důrazné zašlápnutí.

První dojmy z Alpine A110 S jsou jednoznačně pozitivní, francouzský sporťák je vážně mimořádně zajímavým a zábavným autem. Za to se mohu zaručit i po hodně krátké první jízdě. Na trhu aktuálně nevidím jiný vůz, který by nabízel takovou kombinaci lehkosti (Porsche Cayman je těžší), hravosti, výkonu (Toyota GR86 slabší a pomalejší) a každodenní použitelnosti. A bojím se, že už nikdy ani neuvidím.

Tak jen doufám, že jsme se „alpinkou“ neviděli naposledy, že dostanu možnost jít víc do hloubky během tradičního redakčního testu.