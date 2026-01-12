Svolávačka na BMW X3. Může mu kmitat volant. Dokonce i u nás!
Mnichovská automobilka svolává do servisů téměř 37.000 vozů X3 kvůli riziku závady na řízení. Akce se týká také Evropy a potažmo tedy České republiky.
Řízení patří k vůbec jedněm z nejdůležitějších prvků vozidla. Jeho selhání vede zpravidla k nehodě, která může mít fatální následky. Současné BMW X3 je na trhu od roku 2024, přičemž dle zahraničních zdrojů se svolávací akce týká 36 922 aut. Zahrnuje také Evropu a tedy i Českou republiku, což nám potvrdil tiskový mluvčí českého zastoupení BMW David Haidinger. „Co se týče uvedené svolávací akce, tak potenciálně se může jednat o vozy vyrobené v časovém úseku od října 2024 do října 2025.“
A co je předmětem svolávací akce? „Průběžné kontroly kvality ukázaly, že je u identifikovaných vozidel nutné aktualizovat software, aby byla zajištěna bezpečná funkce řízení. Obecně převodka řízení přenáší rotační pohyb volantu na přední kola, zatímco senzor snímá řidičův vstup do řízení. Software monitoruje funkci tohoto senzoru. Chyba v softwaru může vést k nesprávnému rozpoznání v případě poruchy senzoru.
V takové situaci nelze vyloučit nechtěný pohyb řízení vozidla. Pokud je porucha správně detekována, je řidič upozorněn prostřednictvím zprávy Check Control na centrálním displeji a řízení má minimálně změněný pocit. Pro zajištění bezproblémového provozu je proto nutné aktualizovat software u identifikovaných vozidel,“ řekl nám David Haidinger.
Pohybem řízení se rozumí také pohyb volantu. Na internetu kolují videa zachycující volant BMW X3 nekoordinovaně se otáčející ze strany na stranu ve velmi rychlém sledu. Důležité je, že závada se zatím projevila pouze u stojícího vozidla, tedy nikoliv při jízdě.
Na kolik vozidel se uvedená svolávačka v Česku vztahuje, není zatím jisté. Pokud si chcete ověřit, zda se akce týká vašeho BMW, můžete využít linku zákaznického servisu, nebo kontaktovat nejbližší autorizovaný servis BMW, který z výrobního čísla (VIN), zda se na vozidlo akce vztahuje či nikoliv.
