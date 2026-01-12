Mercedes-Benz A už nebude Made in Germany. Stěhuje se totiž na východ
Současná generace nejmenšího mercedesu přežije až do roku 2028. Místo Německa ovšem bude vznikat v levnějším Maďarsku. V původní továrně uvolní místo novému CLA.
Mercedes-Benz se před necelým rokem rozhodl pro částečné stažení z kompaktního segmentu, který není tak výdělečný jako vyšší třídy. Týkalo se to především tříd A a B, naopak CLA se bát nemuselo. Ostatně Němci pod tímto názvem loni představili třetí generaci, tentokrát ovšem nejdříve zcela elektrickou s 800V dobíjecí sítí, kterou brzy doplní také spalovací provedení.
Áčko se na nástupce mohlo těšit marně. Ovšem jen chvíli. I tahle modelová řada se nakonec dočká pokračování, které bude v hierarchii stát pod zmíněným CLA. Než se však představí, nějaký čas to zabere. Mercedes-Benz proto životní cyklus aktuálního provedení protáhl až do roku 2028.
S tím se navíc nese několik změn, přičemž tou nejvýraznější je asi přesun produkce z německého Rastattu do maďarského Kecskemét naplánovaný na druhé letošní čtvrtletí, kde už automobilka s třícípou hvězdou vyrábí od roku 2012. Německá továrna tím získá větší kapacity pro řadu CLA, po které je velká poptávka. Navíc se zde také chystá produkce crossoveru GLA se spalovacími motory i elektrickým pohonem. S názvem EQA už Mercedes nepočítá, zůstane tak u filozofie, kterou značka aplikovala právě u nového CLA.
Nástupce současné třídy A velmi pravděpodobně zůstane pouze hatchbackem, po které je v Evropě největší zájem. Z nabídky tudíž zřejmě vypadne sedan, který v konkurenci Mercedesu CLA stejně nedával velký význam. Nemluvě o tom, že hlavním odbytištěm nejmenšího mercedesu je a bude i nadále Evropa, kde tříprostorové vozy nemají takovou popularitu jako ve zbytku světa.
Ačkoliv Němci působení v nižší střední třídě z jedné strany omezí, v jiných ohledech se naopak můžeme těšit na velmi zajímavé novinky. Tou největší je nepochybně menší bráška terénního Mercedesu G, jenž se představí buď letos, nebo zkraje příštího roku.
V případě třídy g s malým písmenem se počítá se technikou běžných osobáků, hranatým designem se ovšem bez výmluv inspiruje u svého legendárního sourozence, který mimochodem v rámci registrací loni v Česku téměř vyrovnal výsledek násobně levnějšího GLA (378 vs. 383 aut).
Zdroj: Automobilwoche a Motor1, foto: auto.cz a Mercedes-Benz, video: auto.cz