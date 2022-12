Švýcarsko zvažuje omezení provozu elektromobilů, obává se výpadků elektřiny

Podle informací, které přinesli němečtí kolegové z magazínu Spiegel, by se Švýcarsko mohlo stát první zemí, která kvůli obavám o energetickou bezpečnost zavede omezení pro provoz elektromobilů. V několika místních médiích už se dokonce měl objevit i návrh nařízení.

Podle jeho překladu by se využití soukromých elektromobilů mělo omezit pouze na naprosto nezbytné cesty, jako je například výkon profese, nákupy, návštěvy lékařů, účast na náboženských akcích, návštěvy úřadů, atd. Na dálnicích se pak pro elektromobily navrhují přísnější rychlostní limity.

Obavy o energetickou bezpečnost země přitom souvisí s válkou na Ukrajině, která čelí útokům Ruska. Švýcarsko si sice dokáže zajistit většinu energie z vodních elektráren, současně však dováží energii z Německa a Francie. Pokud by ovšem došlo k nějakým problémům v síti, obávají se úřady nedostatku elektrické energie. A na tuto situaci se náležitě připravují.

Omezení provozu elektromobilů by přitom mělo být součástí omezení až na třetí úrovni. Předtím by byla zavedena jiná (mírnější) opatření, která by se však také dotkla domácností. Jedním z doporučení by mělo být například praní pouze na 40 °C.

Mluví se také o omezení venkovních ohřívačů na zahrádkách, vyhřívaných sedaček na vlecích a dalších komfortních službách. Videa na streamovacích platformách by navíc mohla být přehrávána jen ve standardním rozlišení.

Jak ovšem Spiegel připomíná, zatím se jedná pouze o návrh. Pokud by se dočkal schválení, pravděpodobně by k zavádění restrikcí docházelo až v momentě, kdy by reálně hrozily problémy s elektrickou energií.

Švýcarsko navíc není jedinou zemí Evropy, která se připravuje na možné problémy. Plány na úsporu energií už totiž připravuje či schválila celá řada evropských zemí. Například v Německu už tak zaznělo i doporučení na vytápění kancelářských budou pouze na 19 °C.