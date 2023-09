Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Ve své době to byl symbol takzvaného "papalášství", který si normální smrtelník nemohl pořídit. Více než 60 let stará Tatra 603 ve své době vozila ministry i ředitele státních podniků. Dnes se hodnota zrestaurovaných exemplářů pohybuje okolo tří milionů korun a je po nich velká sháňka. Jednu vlastní i řidič Úřadu vlády ČR Jiří Mojžíš, který ji zapůjčil pro výstavu vládních limuzín na nádvoří Strakovy akademie. Veřejnost bude moci osm vozů tvořících průřez uplynulými desetiletími vidět od čtvrtka 28. září až do soboty 30. září.

Vystavenou Tatrou 603 jezdil v 60. letech minulého století tehdejší ministr paliv a energetiky. Je to podle Mojžíše nejvzácnější verze se třemi světlomety vepředu. "Celkově se těchto šestsettrojek ve všech variantách vyrobilo přes 20.000 kusů," uvedl Mojžíš. Vůz poháněný vzduchem chlazeným osmiválcem o obsahu 2,5 litru umístěným vzadu dokázal jet až 160 km za hodinu, což ve své době bylo výrazně nad běžným průměrem.

V nástupci typu 603, Tatře 613-S, se pak v 80. letech minulého století vozil generální tajemník ÚV KSČ Milouš Jakeš. Její osmiválec o objemu 3,5 litru byl nejžíznivějším strojem se spotřebou okolo 18 litrů na 100 km. Další Tatra 613-4 v prodloužené verzi jezdila na úřadu vlády.

Poslední typ Tatry ve službách státu byl model 700-2, který využívalo ministerstvo zdravotnictví, ale měl ho v oblibě i tehdejší premiér Miloš Zeman, který s oblibou tvrdil, že čeští politici by měli jezdit českými vozy. Na jeho přání bylo několik těchto vozů vybaveno popelníky na palubní desce navíc.

Naopak prezidenti Václav Havel i Václav Klaus dávali přednost zahraničním vozům. Havel, který nechtěl využívat Tatry a ruské vozy ZIS a ZIL po Gustávu Husákovi, jezdil od roku 1991 v BMW 735 iLA, přičemž měl k dispozici celkem tři vozy v barvách trikolory. Prezident Václav Klaus pak používal vrcholnou Audi A8 s osmiválcovým motorem o objemu 4,2 litru a výkonem 228 kW, která dokázala uhánět rychlostí až 250 km/h. Typově nejnovější BMW 735 iL sloužilo na ministerstvu zdravotnictví.

Ve státních službách se ale objevily i poměrně exotické vozy, jako například Saab 9-5, který jezdil v letech 2001 až 2006 na Pražském hradě a následně pro Bezpečnostní informační službu.

Podle Mojžíše se pořizovací hodnota vládních limuzín pohybovala od několika desítek tisíc korun v případě BMW a Audi, u Tater ale jdou ceny podle typu a stavu rychle nahoru a zachovalé exempláře šestsettřináctek stojí nejméně milion korun. Vysloužilé vozy se přitom občas objevují v inzerci, na aukcích, v autobazarech, nebo je možné je pořídit přímo od institucí, kde jezdily.