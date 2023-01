Auta našich prezidentů: Čím jezdil Masaryk, Havel, Klaus, Zeman a další?

Českem aktuálně hýbe 2. kolo přímé prezidentské volby. Kdo bude příští hlavou státu se dozvíme už v tuto sobotu 28.1. Zatím si dopřejme malý pohled do historie. Není překvapením, že Hradu sloužila a slouží hlavně česká auta. Ne všichni jich však skutečně využívali. Někteří prezidenti měli i exotické kousky.

Tomáš Garrigue Masaryk (1918-1935)

Byl velkým příznivcem pěší turistiky a cyklistiky. Během svého prezidentství se také často dopravoval vlakem nebo lodí. Ve své funkci však vystřídal také několik různých automobilů. Škoda Hispano Suiza 25/100 KS (Masaryk) Nejprve měl Laurin & Klement model S, později několik modelů pražské značky Praga. Nejvíce ale proslul svoji Škodou – majestátním modelem Hispano Suiza 25/100 KS, který si Masaryk osobně převzal v květnu 1926.

Ten měl 6,6litrový řadový šestiválcem o výkonu 74 kW. Vůz je dnes součástí sbírky Národního technického muzea. Masaryk se nebál u něho patřičně zapózovat pro fotografy. Byl to zkrátka prezident i auto na úrovni.

V polovině třicátých se v prezidentských garážích objevila Tatra 80. Prestižní model poháněný dvanáctiválcem o výkonu 90 kW, tenkrát atypicky chlazený vodou.

Edvard Beneš (1935-1938 a 1945-1948)

Na začátku první prezidentské funkce jezdil Edvard Beneš zmiňovanou Tatrou 80. Následovala Tatra 70A, limuzína s 3,8litrovým šestiválcem o výkonu 51 kW. Beneš Beneš také využíval individuálně postavenou Pragu Golden s karoserií od pražské firmy Autoarma.

Po podpisu Mnichovské dohody Edvard Beneš emigroval do Anglie. A v létě 1939 tam z Československa doputovalo také Aero 50, luxusní kabriolet jeho ženy Hany.

Emil Hácha (1938-1939)

Po válce potom vůz britského Daimleru, předchůdce dnešního Jaguaru. Konkrétně model DE36, poslední britský automobil s osmiválcovým řadovým motorem, který si mohla koupit i veřejnost.

Emil Hácha byl prezidentem v době Protektorátu Čechy a Morava. Jezdil Mercedes-Benzem. Byl to typ 770 série W150. V té době byl 3 roky starý.Dostal ho v roce 1942 darem přímo od Adolfa Hitlera. Měl řadový osmiválec o objemu téměř 7,7 litru. Předpokládáme že šlo o dar, který nešlo odmítnout... Mercedes-Benz 770 (Hácha) Dnes je také ve sbírce Národního technického muzea. Vůz tedy přežil osvobození, Háchu samotného i změnu režimu v únoru 1948.

Klement Gottwald (1948-1953)

Komunistický prezident Klement Gottwald se často dopravoval v oficiálním voze prezidentského úřadu, kterým byla Tatra, konkrétně nový model 87. To byl první sériově vyráběný vůz s motorem umístěným vzadu. Škoda VOS (Gottwald) Tatra 87 se stala významnou symbolickou hodnotou komunistického režimu a byla používána jako prezidentský automobil i po smrti Klementa Gottwalda.

Klement Gottwald používal při vojenských přehlídkách také zmíněný Mercedes 770 po Emilu Háchovi. V roce 1952 byl dokonce překarosován, když najednou komunistickému režimu vadil imperialistický původ vozu. Novou karoserii vyrobila vysokomýtská Karosa tak, aby nepřipomínala originál.

Na počátku 50. let vznikla také Škoda VOS, vládní osobní (podle některých zdrojů obrněný) speciál. O pohon se staral robustní 5,2litrový šestiválec Praga o výkonu 88 kW. Kvůli korpulentní Martě Gottwaldové musel být prodloužen rozvor i dveře, jinak by dozadu nenastoupila s patřičnou grácií.

„VOSka“ vážila asi 4,4 tuny, což znesnadňovalo její řízení. Bylo to kvůli pancéřování. To se vyrábělo v Poldi Kladno a doplňovalo ho drátěné pletivo.

Antonín Zápotocký (1953-1957)

Škodu VOS využíval i Antonín Zápotocký. Ten se musel řídit moskevským vzorem, jezdil v ruských limuzínách GAZ-12 a ZIL-111. Využíval také šestimetrový přehlídkový kabriolet ZIS 110 B s řadovým šestilitrovým osmiválcem o výkonu 103 kW. Při slavnostním průjezdu Prahou v roce 1956 se v něm Zápotocký projížděl s indonéským prezidentem Sukarnem. Škoda VOS Zápotocký dostal k narozeninám také vůbec první Tatru 603, která se stala vůbec nejznámějším „papalášským“ kočárem vůbec.

Antonín Novotný (1957-1968)

Baculatý GAZ-12 a později ZIL 111 využíval také Antonín Novotný. Je úsměvné, jak moc tato auta připomínají tehdejší americké modely. Samozřejmě využíval také černou Tatru 603 první série.

Ludvík Svoboda (1968-1975)

Ludvík Svoboda samozřejmě také využíval černou vládní Tatru 603. Typickým se pro něj ale stal obrovský GAZ-M13, známější spíše jako Čajka. Měl délku 5,6 metru, rozvor 3,25 metru a byl konstruován až pro sedm osob. Tatra 603 (Svoboda) Pod kapotou Čajky byl motor V8 o objemu 5,5 litru a výkonu přibližně 143 kW. Třístupňový automat byl podobné konstrukce jako převodovka PowerFlite od Chrysleru.

Gustáv Husák (1975-1988)

Svobodův nástupce Gustav Husák využíval novější ZiL 114 a Gaz 14. To byly více než 6 metrů dlouhé kolosy s osmiválci. Spotřeba přesahovala i 40 litrů benzinu na 100 kilometrů. ZiL 115 (Husák) Husák využíval také ZiL 115, což byla těžce opancéřovaná verze. Na rozbití oken by byla údajně třeba zbraň ráže 303 a podlaha by odolala i výbuchu miny.

Na Hradě také stále sloužily Tatry 603, ale Husák preferoval spíše ony vozy ruské výroby. Prototyp novější Tatry 613 byl v lednu 1973 předán Husákovi k narozeninám. Později využíval i sériové provedení tohoto modelu.

Václav Havel (1989-1992)

První prezident znovu svobodného Československa nechtěl být nijak spojován s minulým režimem, což obnášelo i zásadní změny ve vozovém parku.

Havel si nepřál využívat Tatry, které sloužily minulému režimu a několikrát se v nich nedobrovolně svezl jako zatčený. Odmítal také tradiční černý lak, svá auta chtěl mít vě světlých barvách.

Krátce po zvolení Václav Havel jezdil Renaultem 21, který dostal darem od portugalského prezidenta Maria Soarese. Rodinný Renault se ale k funkci prezidenta příliš nehodil.

Již v roce 1990 začalo jako prezidentské auto sloužit BMW řady 7, nejprve verze 735i, později silnější 750i s motorem V12. Vůz měl mj. také odposlech venkovního prostředí a megafon. Havel měl rád jeho řízení a vznikla v něm legendární fotografie, kde se s cigaretou v puse snažil z legrace ujet své ochrance.

Havel míval bolavá záda a proto si na sedačky dával masážní podložku z dřevěných kuliček, kterou používali také třeba taxikáři.

Od roku 1992 jezdil v Mercedesu 600 SE, kterým se vlastně vrátil ke své oblíbené značce. Mercedesy jezdil ještě jako disident v dobách socialismu a byl v nich často sledován Veřejnou bezpečností.

Dále ve funkci prezidenta vystřídal ještě 3 mercedesy třídy S. Po odchodu z hradu Havel u trojcípé hvězdy setrval, vystřídal třídu M, R nebo GL. A Mercedes ho nakonec vezl i při jeho poslední cestě. Mercedes GL (Havel) Nesmíme zapomenout ani na dvě Lancie pana Havla. Už v roce 1990 dostal první a to Themu ve vínové metalíze, jako osobní dar od tehdejšího šéfa Fiatu Gianniho Agnelliho. Tu ale příliš nevyužíval, byla vydražena s pouhými 13 tisíci najetými kilometry v roce 1997.

Zato druhou Lancii využívali Havlovi téměř denně. Byla jí petrolejově modrá Kappa. Přebíral si ji jako soukromá osoba v lednu 1997, den před svatbou s Dagmar Veškrnovou. V roce 2006 tuto Lancii prodal.

Václav Klaus (1992-2003)

Václav Klaus, nástupce Václava Havla, se po svém nástupu do úřadu rozhodl jezdit Škodou Superb, kterou si oficiálně převzal v roce 2003. Řekl tehdy, že český prezident by měl jezdit českým autem, stejně jako by to bylo u jiných politiků v jiných zemích. Škoda Superb (Klaus) Během svého funkčního období postupně přesedl z jedničkového Superbu na dvojkového a nakonec na Audi A8. Tuto změnu vysvětlil lakonicky slavným výrokem, že audina přece jen méně drncá.

Miloš Zeman (2013-2023)

Prezident Miloš Zeman zůstává věrný českým automobilům. Když byl premiérem, jezdil Tatrou 700, posledním osobákem z Kopřivnice. Poté, co se stal prezidentem, převzal Škodu Superb s 3,6litrovým šestiválcem o výkonu 191 kW. Škoda Kodiaq (Zeman) Později v roce 2013 do prezidentovy flotily přibyla modernizovaná verze dvojkového Superbu, model Laurin & Klement s černou barvou a šestiválcem 3.6 FSI pod kapotou.

V červnu 2015 prezident převzal také první kus třetí generace Superbu, který byl v černé perleťové barvě Magic a poháněn benzinovým dvoulitrem o výkonu 206 kW. V roce 2020 se k prezidentské flotile přidalo i SUV Kodiaq.

A současní kandidáti Pavel a Babiš?

Prezident Škodu Kodiaq používá hlavně ve volném čase nebo pro potřeby doprovodu, zatímco Superb slouží při oficiálních cestách. Oba automobily byly prezidentovi zapůjčeny přímo automobilkou Škoda.

Oba kandidáti kteří se dostali do druhého kola prezidentské volby 2023 mají v oblibě německá auta.Generál ve výslužbě Petr Pavel má již několik let VW Golf GTI a aktuálně také BMW M2. Jinak je především na cestovní motorky.

Andrej Babiš má nejraději Mercedes a vystřídal jich už několik. Jeho nejnovějším přírůstkem je pravděpodobně sedan třídy C ve verzi AMG, ve kterém byl k vidění v živém přenosu ČT po ohlášení výsledků 1. kola aktuálních prezidentských voleb.