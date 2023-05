Syntetická paliva a solid-state baterie stále potřebují čas, uvedl nový šéf Toyoty

Odchod Akia Toyody z vedení automobilky Toyota byl pro mnohé šokem, od prvního dubna však pozici výkonného ředitele zastává Koji Sato, který v mnohém se svým předchůdcem souhlasí. To ostatně vyplývá i z jeho nedávného rozhovoru pro kolegy z britského magazínu AutoCar.

Sato během rozhovoru mluvil například o plánech automobilky na další snižování uhlíkové stopy, přičemž do roku 2050 by měla být v rámci Toyota Environmental Challenge zcela bezuhlíková. Sato nicméně nevěří, že by k dosažení tohoto cíle vedlo jen jedno řešení, takže plánuje investovat do různých technologií.

Video se připravuje ...

To ostatně prosazoval i Toyoda, Sato nicméně během rozhovoru přiznal, že cesta za rozvojem některých dlouho očekávaných technologií je trnitá. Například vývoj tzv. solid-state baterií, tedy baterií s pevným elektrolytem, je pro značku velkou výzvou, která ještě bude potřebovat čas. Sato ale zůstává optimistou.

„Životnost je stále velkou výzvou. Pokud se dostaneme přes tento bod, energetická účinnost bude opravdu fantastická. Pracujeme na tom, ale ještě potřebujeme nějaký čas,“ citují zahraniční kolegové slova nového šéfa Toyoty. Jak přitom z minulosti víme, Toyota plánuje použít solid-state baterie nejprve u hybridů, díky čemuž je chce učinit dostupnějšími pro větší skupinu zákazníků.

Také technologie syntetických paliv potřebuje podle šéfa největší světové automobilky více času. Energetická náročnost výroby syntetických paliv je totiž zatím příliš vysoká a nejspíš teprve další vývoj umožní jejich proveditelnou masovou výrobu. Zde se přitom sluší dodat, že Porsche již s výrobou začalo a přes dceřinou společnost plánuje výstavbu další továrny.

V oblasti nabídky čistě elektrických vozidel pak sice Toyota lehce zaostává za některými konkurenty, což měl přiznat i Sato, nabízí ale pestrou paletu jinak bezemisních či nízkoemisních vozidel „Není to jen o číslech – kolik modelů máme na trhu – ale o tom, jak jsou dobré pro zákazníky a životní prostředí.“

Nový šéf značky pak dodal, že kromě hybridů, plug-in hybridů, elektromobilů a vozů poháněných syntetickými palivy by ke snížení emisí měl být použit také vodík, mezi jehož přední propagátory se Toyota řadí. Vedle použití vodíku v elektromobilech s palivovými články přitom Toyota experimentuje také se spalováním vodíku v běžném spalovacím motoru, což testuje na závodních vozech.