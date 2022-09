Tahle Corolla sloužila 53 let jedinému majiteli. Teď putuje do muzea Toyoty

Po 53 letech věrné služby prvnímu majiteli míří neúnavná Toyota Corolla do muzea značky. Majitel ji věnoval maximální péči, a když to šlo, používal jen originální díly.

Když si Shougo Asada v roce 1969 pořídil Toyotu Corolla na fotkách, bylo mu 24 let a šlo o jeho vůbec první auto. Corolla první generace (KE10) od té doby sloužila pouze jemu a Asada v ní najezdil přes 563 tisíc kilometrů. Odometr sice ukazuje jen 63 tisíc kilometrů, ale to je tím, že je pouze pěticiferný. Podle majitele se protočil už pětkrát, což by prý stačilo k tomu, aby s autem objel obvod Země více než čtrnáctkrát.

K autu má Asada velmi vřelý vztah a vždy se o něj perfektně staral, což dosvědčují i jeho vlastní záznamy o údržbě a servisu. Knihy záznamů jsou už tři a každá je přes deset centimetrů tlustá. Corolla si většinou vystačila se základním servisem, ovšem Asada si dával velký pozor především na výměnu oleje, kterou prováděl každé tři tisíce kilometrů. Když to šlo, vždy používal originální díly, k jinému řešení sahal pouze, pokud to nešlo jinak. Například vnější zpětná zrcátka pochází z Thajska a potíž je také se sháněním pneumatik.

Díky Corolle rovněž poznal svoji budoucí ženu a následně si v ní společně z nemocnice odvezli svoji dceru. Dcera pana Asady si od té doby pořídila svoje vlastní dítě a s dcerou pořídila v autě podobnou fotku, jakou rodiče udělali v době jejího narození. Asada dokonce Corollu půjčil televizní stanici, aniž by se ptal na důvod. Až zpětně se dozvěděl, že si zahrála v televizním dramatu o známé loupeži z roku 1968, v níž údajně byla jako únikové vozidlo použita právě první generace Corolly.

Asada si Corollu nenechával jen pro sebe a o radost, kterou mu přinášela, se dělil i s ostatními. Jezdil s ní po Japonsku, vystavoval ji na různých srazech a při příležitostech dobročinných sbírek. Sám k tomu řekl: „Jednoho dne jsem si uvědomil, že nechci být typ majitele, který s autem jen jezdí a předvádí se. Cítil jsem, že mi tahle Corolla dala příležitosti k setkání s mnoha lidmi. Svým způsobem mi to auto přineslo štěstí. Takže jsem si začal přát, aby tohle auto mohlo udělat šťastnými i mnoho dalších lidí, jako jsem byl já.“

Výše uvedený příběh z části vyprávěla sama Toyota již v roce 2016, když slavila 50. narozeniny modelu Corolla. Zbytek detailů doplnila nedávná reportáž japonské vysílací společnosti NHK. Podle ní Asadova Corolla již není na silnicích, i když to nebylo způsobeno žádnou zásadní poruchou. V červenci letošního roku si totiž vůz převzala automobilka Toyota, která jej plánuje v roce 2024 umístit do vlastního muzea. Pro Asadu a jeho rodinu je to hořkosladký okamžik. Po milované Corolle se jim bude stýskat, na druhou stranu je hřeje vědomí, že bude dál existovat a činit radost druhým.