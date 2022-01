Toyota oslavila 50 milionů prodaných modelů Corolla časosběrným komiksem

Od listopadu roku 1966 do současnosti Toyota prodala přes 50 milionů kusů modelu Corolla. Pětapadesát let nepřetržité výroby tuctu generací bylo potřeba náležitě oslavit, proto z linky sjela speciální edice doplněná časosběrným komiksem psaným stylem manga.

Převážně kreslený komiks manga je v Japonsku oblíbeným čtivem, u ilustrací vysedávají děti i dospělí a odhadem zastupuje 40 % tištěných publikací v zemi, zařadit téma aut bylo promyšleným tahem automobilky. Části časově posloupného příběhu byly inspirovány fotografiemi doručených od běžných majitelů nejprodávanější Toyoty. Autoři oslavné mangy mohli spojit obdržené obrázky do dobových spojitostí jednotlivých milníků existence Corolly.

Začátek padesátileté éry poznamenala dostupnost moderní elektroniky, mnoho japonských rodin pořizovalo nejen své první auto, ale vůbec první barevný televizor a domácí klimatizaci. Komiks stav zobrazuje otcem rodiny s novou Corollou E10. Po představení nákupu doma se manželka obává udržení stabilního domácího rozpočtu, sebejistý manžel však druhý den vyvezl rodinu na výlet, což nebylo standardem, proto se manželka smilovala nad potěšenými dětmi a pochopila nutnost zatížit společnou peněženku převratným kompaktem.

Druhá část jubilejní mangy vrací vzpomínky do 70. let, kdy se řízení stávalo běžnou záležitostí. Otec a syn tak vedou napjatou konverzaci o tom, jakým směrem se bude teenager ubírat v životě. Obtěžující konverzace proběhla uvnitř Corolly E20. Synovi nebylo do řeči, navíc musel zapózovat před fotoaparátem, aby máma nekritizovala lapače prachu odložené v polici. O několik let později chlapec narazil na vynucený snímek a rázem si uvědomil pomíjivost okamžiků ve společnosti rodičů. Táta musel odevzdat řidičský průkaz a role se otočily – dospělý syn začal vozit tátu.

Třetí epizoda ztvárňuje 80. léta zastoupena mladou ženou, která vztekle napadla svého partnera s dotazy kde byl a proč ji zanedbává. Podezření na podvod nebylo od věci, protože přítel koupil plechovou milenku AE86 ve snaze stát se konečně závodním jezdcem. Žena si nakonec vůz oblíbila, protože pochopila svobodu jezdění, kromě jiného si pár mohl vyrazit na výlet či rande, když majitel netrénoval okruhovou stopu.

V 90. letech byla Corolla E100 prototypem rodinného vozu. Kreslený otec opakovaně porušoval slib trávit více času s dětmi. Hněv zklamaných potomků už nebylo možné tolerovat, proto společně vyrazili aspoň na zmrzlinu. Vidina upřímné radosti přesvědčila workoholika o častějším odpočinku po boku syna i dcery, kteří rostou před očima a jako mladí nezbedníci zůstanou už jen na fotografii.

Manga končí rokem 2020 a rozšířením moderní Corolly do celého světa. Suverénní model drží krok s moderní konkurencí pomocí designu i použitých technologií. Celkem 16 výrobních závodů zásobuje více než 150 trhů, odhadem je každá pátá prodaná Toyota právě Corolla a nový majitel se najde každých 15 sekund.