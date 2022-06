Toyota Corolla prošla modernizací, nabídne nový hybrid a drobná vylepšení

Čtyři roky po premiéře dvanácté generace Toyoty Corolla přichází evropské zastoupení s její modernizací, která dorazí na trhy v prvním čtvrtletí příštího roku. Zákazníci se mohou těšit jak na pátou generaci hybridního systému, tak na modernizované digitální rozhraní a rozšířenou nabídku bezpečnostních a asistenčních systémů.

Modernizovanou Corollu by však mělo být možné poznat i podle drobných úprav designu. Automobilka slibuje například odlišný design mřížky chladiče, rámečků mlhovek a nová provedení litých kol. Ve vyšší výbavě se navíc dočkáme nových bi-LED světlometů, včetně adaptivních dálkových světel AHS.

S modernizací se navíc rozšíří paleta barev o tři odstíny. Novo klíčovou barvou pro hatchback a kombi Touring Sports se stane energická Modrá Juniper (modrý jalovec), pro sedan je připravena nová Modrozelená a pro všechny karosářské verze bude nově dostupná také Popelavě metalická šedá.

Pro model GR Sport, inspirovaný závodním týmem Toyota Gazoo Racing, připravila automobilka nová 18“ litá kola s broušenými povrchy, nově pojatý zadní nárazník a nové ochranné kryty předního a zadního nárazníku. Sedadla u hatchbacku i kombi Touring Sports navíc dostala hlavovou opěrku s reliéfním logem GR a na bocích i v oblasti sedáku se nově objevuje nový vzor mikro-šestiúhelníků ve stříbrném lemování. Nově se navíc logo GR sport objevuje na tlačítku startování.

Nová Corolla nabídne funkci aktualizací multimediálního systému na dálku (OTA), větší (10,5“) displej dostal novou jemnou grafiku a používá povrch zabraňující odleskům pro lepší viditelnost. Od výbavy Comfort se navíc mění displej digitálního přístrojového štítu, který nabídne úhlopříčku 12,3 palce s možností přizpůsobení pomocí čtyř různých režimů: Casual, Smart, Sport a Tough.

Standardem je čtyřletý přístup ke službám Toyota Smart Connect nebo Toyota Smart Connect+ (podle stupně výbavy), včetně cloudové navigace. K dispozici je také nově palubní asistent, rozpoznávající hlasové pokyny v češtině, nebo řada služeb dálkového ovládání přes mobilní aplikaci MyT.

Nejvýraznější změnou by se však měla stát pátá generace hybridního pohonu, kterou automobilka představila s SUV modelem Corolla Cross. Nová Corolla bude opět dostupná s 1,8litrovým a 2,0litrovým hybridním systémem, v obou případech ale došlo k výrazným úpravám spalovacího motoru i elektromotoru ve smyslu zvýšení výkonu, lepších jízdních schopností a vlastností při stejných nebo nižších emisích CO2.

Automobilka upravila jednotky řízení energie (PCU) i elektromotor na nápravě převodovky. Lithium-iontová baterie je nyní výkonnější, současně je však menší a lehčí. V závislosti na pohonné jednotce dokonce až o 18 kilogramů.

Systémový výkon 1,8litrového hybridního motoru dosahuje 140 koní, což by mělo přinést zlepšení akcelerace z 0 na 100 km/h o 1,7 sekundy na výsledných 9,2 sekundy. I přes nárůst výkonu by emise CO 2 měly zůstat na hodnotě 102 g/km. U 2,0litrového hybridu vzrostl výkon na 196 koní a přinesl zlepšení akcelerace na 100 km/h o bezmála půl sekundy na konečných 7,5 sekundy. Očekává se, že v kombinovaném jízdním režimu by emise CO 2 měly klesnout o 3 g/km na 107 g/km.

Automobilka navíc slibuje vylepšené jízdní vlastnosti a přirozenější zpětnou vazbu: „Úprava kalibrace řídicí jednotky hybridního pohonu přinesla akceleraci, která přesněji odráží záměry řidiče a jeho práci s plynovým pedálem, kdy vůz reaguje odpovídajícím zrychlením s pocitem intuitivní zpětné vazby. K výslednému efektu přispělo snížení otáček motoru během zrychlování. Rovněž poklesla hlučnost pohonu při akceleraci,“ uvádí tisková zpráva.

Modernizovaná Corolla navíc dostane systém Toyota T-Mate, který kombinuje paket Toyota Safety Sense nejnovější generace s dalšími aktivními asistenčními systémy řízení a parkování s cílem usnadnit řízení a zvýšit jeho bezpečnost. Co konkrétně to znamená?

„Provozní vylepšení uvedených systémů zahrnují funkci potlačování zrychlení, která reaguje na náhlé použití akceleračního pedálu za pomalé jízdy; systém zmírňování rizika kolize na křižovatkách; nouzový asistent řízení, který nově reaguje na vozidla přijíždějící v protisměru; ochranu před bočním nárazem; a dále funkci pro snižování rychlosti v zatáčkách. Technologie aktualizací na dálku (OTA) zajišťuje trvale aktuální stav všech funkcí a umožňuje doplňovat nové funkce ihned po jejich vydání, a to po celou dobu životnosti vozidla,“ uvádí tisková zpráva. Nová Corolla navíc dostane i asistent bezpečného vystupování nebo upozornění na zapomenuté objekty na zadních sedadlech.