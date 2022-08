Tajemné Bugatti uniklo na veřejnost, bude to roadster!

Automobilka Bugatti nás několik poslední dnů zásobovala ukázkami nového modelu, který má být představen dnes večer, během kalifornského Monterey Car Week. Kromě toho ale automobilka v posledních týdnech připomínala úspěchy svých roadsterů, což dávalo tušit, co nového by nám před víkendem mohla naservírovat.

Teorii, že půjde o roadster na základech modelu Chiron, však až nyní definitivně potvrdila uniklá fotografie, která se jen několik hodin před oficiální premiérou objevila na instagramovém profilu CocheSpias. Ten má přitom bohatou minulost, co se zveřejňování uniklých novinek týče.

Na co se tedy můžeme těšit? Už na první pohled zaujmou výrazné světlomety, které mají unikátní světelný podpis se čtyřmi horizontálními linkami. Pod nimi vidíme obrovské nasávací otvory, nechybí klasická podkova s logem značky a zajímavě vypadá i samotná přední kapota.

To nejzajímavější je však kabina, respektive její chybějící střecha. Designéři vytvořili elegantní kokpit, kdy čelní sklo na první pohled téměř postrádá rám a plynule navazuje na boční prosklení. Výsledek působí elegantně, moderně a opět připomíná koncepci tzv. vizoru. Za kabinou pak vidíme dvojici oblouků, které mají jistě svou praktickou funkci, současně by však mohly být i odkazem na Type 57 Roadster Grand Raid Usine.

Na roadster z třicátých let by navíc automobilka mohla navázat i barvami. Na dosud zveřejněných snímcích i uniklé fotografii sice vidíme pouze černý lak, brzdové třmeny však mají žlutou barvu, která by mohla zdobit i další detaily. Černá a žlutá přitom patřily mezi oblíbené barvy zakladatele značky.

Vzadu se můžeme těšit na výrazná světla šípovitého tvaru, která budou spojena osvětlenou linkou. Samozřejmostí bude také výrazný difuzor, v jehož středu vidíme náznak masivních koncovek výfuku. Pod kapotou bude bezpochyby známé pohonné ústrojí W16, o jeho výkonu si však netroufáme spekulovat.

Automobilka nicméně u jedné z předchozích ukázek zmínila, že nový vůz bude posledním svého druhu. Může tak jí o poslední typ vycházející z modelu Chiron, poslední Bugatti se spalovacím motorem W16 nebo poslední otevřené Bugatti se spalovacím motorem. Možností je opravdu mnoho.

Odpověď na všechny otázky se ale dozvíme již dnes večer. Premiéra je naplánována na 17:20 GMT, což by mělo odpovídat cca 19:20 našeho času.