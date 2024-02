Takhle teď vypadá Nürburgring. Každý rok dostává část okruhu nový asfalt

Redakce auto.cz pro vás každý týden připravuje mix všeho, co by vám nemělo ujet.

Na populární německý okruh Nürburgring zamíří ročně tisíce automobilových nadšenců z celého světa. Když k tomu připočteme nespočet závodů a testovacích jízd automobilek, které se na slavném okruhu během roku konají, je každému jasné, že okruh, potažmo jeho asfalt, dostává pořádně zabrat.

Vlivem velkého vytížení okruhu se zde každou zimu konají stavební práce, které udržují Nürburgring co nejvíce bezpečný a moderní. Letošní zimu investoval provozovatel okruhu do jeho údržby a oprav tři miliony eur (75,7 milionů korun).

Letos se údržba soustředí na úsek Fuchsröhre, který je jedním z nejnebezpečnějších a nejnáročnějších úseků tratě. Rozsáhlá rekonstrukce přinese téměř jeden kilometr nového asfaltu a podkladové vrstvy.

V této délce je asfalt, pokaždé v jiné části okruhu, pokládán každý rok. Jedná se o ideální způsob úpravy. V případě rozsáhlejší rekonstrukce by bylo potřeba více času a peněz najednou, což by negativně promlouvalo do sezónního kalendáře.

Nový asfalt však není jedinou novinkou, na které se v letošní zimě na Nürburgringu pracuje. Zelené peklo se dočká rekonstrukce boxové uličky, která začne v nadcházejících dnech. Dělníci budou mít co dělat, jelikož se okruh bude otevírat v polovině března.

Trať prochází v posledních měsících také modernizací v podobě instalace nových kamer (celkově 58) a systémů pro detekci havárií nebo jiných incidentů po celé délce trati. Díky tomu by měli být řidiči a personál okruhu rychleji informováni o těchto situacích.

Nejen historie, ale i tento přístup a údržba dělá z tohoto okruhu jeden z nejpoužívanějších a nejlepších na celém světě. Na slavném okruhu se v roce 2024 můžete svézt již za částku 30 eur, což je přibližně 750 korun (od pondělí do čtvrtka).