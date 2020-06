Tatá a syn: Carlos Sainz si povídal s Carlosem Sainzem

Nebývá běžné, aby potomek úspěšně navázal na úspěchy svého otce. V případě španělské rodiny původem z Madridu se jedná o sympatický opak.

Carlosi starší, co vás napadne, když se ohlédnete za svou stále ještě neuzavřenou kariérou?

Podařilo se mi projít krásnou dobou rallye, kterou mají fanoušci v paměti dodnes. Pravda, už jsem nezažil dobu skupiny B, ale nikdy nezapomenu na noční etapy, které měly neopakovatelné kouzlo. Také při mně stálo štěstí, že jsem všechno přežil.

Který vůz vám nejvíce utkvěl v paměti?

Není spravedlivé srovnávat auto z roku 1990 s vozem ročníku 2004. Bylo by hezké vybrat malý detail z toho nejlepšího z každého a postavit závoďák snů. Nemohu ovšem zapomenout na Toyotu Celica, s níž jsem vyhrál dva tituly, Subaru Impreza, Fordy Focus a Escort a později Citroën Xsara.

Kdo byl váš nejtěžším týmovým kolegou?

Tady je odpověď podobná jako při předchozím dotazu. Měl jsem fantastické a silné spoluhráče, jako je Juha Kankkunen nebo Didier Auriol. Nezapomenu ani na Colina McRae. Byl to můj dobrý přítel a jeho tragickou nehodu s helikoptérou v roce 2007 jsem nesl hodně těžce. A jak bych mohl zapomenout na multišampiona Seba Loeba u Citroënu.

Carlosi mladší, kdy vás napadlo, že chcete jezdit formuli 1?

Začal bych svou vášní pro auta. Ve dvou letech jsem zkoušel dělat piruety s elektrickým autem a občas se převrátil. V pěti se začala moje kariéra orientovat na motokáry. Nezapomenu na španělský závod F1 v roce 2005. Od té doby bylo mým cílem stát se pilotem formule 1.

Nechtěl byste se jako otec někdy zúčastnit Rallye Dakar?

Počkám, až přestane jezdit táta, což bude tak do jeho sedmdesáti. Mým cílem je v určitém okamžiku zkusit rallye. Ovšem právě teď se soustředím na formuli 1 a nemůžu se koncentrovat na nic jiného.

Jaký je největší rozdíl v závodních technologiích mezi rallye a formulí 1?

Syn: Jezdec formule 1 jede v okruhu, kde zná dokonale každou zatáčku a každý detail. Podmínky lze dobře předvídat. Je to všechno o přesnosti řízení a také o tom, jak jste schopni jít na absolutní limit svůj i auta, když bojujete o každou desetinu sekundy. Rallye je stejná, ovšem o větší improvizací a schopnosti přizpůsobit se vozu.

Otec: Každý hledá poslední desetinu, ať už na okruhu, nebo v rallye. Pohyb auta po šotolině ve vás vyvolává dojem, že vůz klouže hodně. Jízda na asfaltu se hodně podobá okruhovým závodům. Dakar je jiná disciplína především tím, že trvá mnohem déle a nabízí více nepředvídatelných situací. Filozofie je ovšem vždy stejná, pokaždé chce člověk vyhrát.

Carlosi starší, odkud pochází vaše přezdívka Matador?

Přišlo to hned v první sezoně 1989, kdy jsem začal fungovat v továrním týmu a mými kolegy se stali Juhové Kankkunen a Piironen. Já byl tehdy prvním Španělem u Toyoty a oni mi hned začali říkat „Hej, matadore“, ačkoliv mi bylo jen sedmadvacet let. A od té doby to už funguje dodnes.

Jste šťastný, že vás syn následoval?

Jsem hrdý o to víc, neboť vím, jak tvrdě pro svou kariéru pracoval. Rozhodl se jít cestou formule 1. Kdyby si zvolil rallye, mohl bych mu více pomoci. Snažím se synovi radit, kdykoliv to jen jde. Je mu pětadvacet let a ví, co musí udělat. Sleduji F1 jako jiný fanoušek, možná hodně speciální fanoušek!

Jste vzájemně konkurenceschopní?

Otec: Samozřejmě! V autech je těžké bojovat proti sobě, protože junior je na okruzích mnohem lepší než já. V rallye mám velmi dobrý pocit. V jiných sportech také bojujeme. Pokaždé je to stále obtížnější.

Syn: Bije mě v golfu a squashi. Nevěřím, že bych ho někdy porazil v rallye, to by musel být hodně starý.

Carlos Sainz (otec) Carlos Sainz (syn) Narozen 12. 4. 1962 1. 9. 1994 Disciplína rallye formule 1 Záliby fanoušek Realu Madridu fanoušek Realu Madrid Úspěchy mistr světa (1990, 1992), vítěz Rallye Dakar (2010, 2018 a 2020) vítěz Formule Renault 2.0 NEC (2011), vítěz Formule Renault 3.5 Series (2014), 3. v GP Brazílie F1 (2019)