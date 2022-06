Tatra 603 z filmu Lemony Snicket je v dezolátním stavu, v USA se prodala za 7 tisíc dolarů

První prototyp Tatry 603 byl představen v roce 1955 a následná výroba tohoto ikonického vozu s proudnicovou karoserií a vzduchem chlazeným osmiválcem probíhala do roku 1975. Za téměř dvacet let v Kopřivnici vzniklo přes 20 tisíc exemplářů, které se mezitím rozjely v podstatě do celého světa. Aktuálně se ceny vzácných kusů či exemplářů v dobrém stavu pohybují kolem milionu korun, někdy i podstatně výše.

V USA se vynořil exemplář, který si dle všeho zahrál v americkém filmu Lemony Snicket: Řada nešťastných příhod, kde se v jedné z hlavních rolí objevil Jim Carrey. Člověk by mohl předpokládat, že by cena takového exempláře mohla být v aukci vyšroubována hodně vysoko. Opak je však pravdou. Tatra 603, jak je vidět na fotkách, je v dezolátním stavu. Popisek aukční položky je navíc velmi stručný a krom československého původu o autě, nebo jeho filmové roli, prakticky neříká prakticky nic.

Detektivní práci provedl Jason Torchinski z nedávno vzniklého webu The Autopian. Dražený vůz s filmovým pojí především unikátní detaily interiéru, jaké se běžně v Tatře 603 nenacházely. Jde například o řadicí páku s kulisou v palubní desce, kotoučový magnetofon (již dříve identifikovaný jako Nagra SSN), nebo pod ním umístěný telefon.

Snímek Lemony Snicket: Řada nešťastných příhod měl premiéru již v roce 2004 a kopřivnická limuzína od té doby zřejmě neměla jednoduchý život. Lak je v žalostném stavu, pneumatiky mají to nejlepší za sebou, interiér je potrhaný… svým způsobem není divu, že se auto nakonec vydražilo za pouhých 7.250 dolarů, tedy v přepočtu za zhruba 171 tisíc korun.

Nezbývá než doufat, že si auto nakonec pořídil nadšenec, který se teď raduje z toho, jaký kup se mu podařil. Takový člověk by se snad mohl pokusit auto vrátit do původního filmového stavu. Ale i kdyby jej místo toho vrátil do stavu z výroby, byl by to lepší osud, než kdyby auto shnilo na vrakovišti.