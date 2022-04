Tatra vyrobila již 10.000 vozů pod českými vlastníky. Výroční vůz zamíří do Austrálie

Kopřivnická společnost Tatra se začátkem minulého desetiletí dostala do vážné krize, kvůli které ji hrozil dokonce zánik. V roce 2013 však továrnu i značku Tatra koupila společnost Tatra Trucks a.s., tehdy vlastněná podnikateli Jaroslavem Strnadem a Reném Materou.

Noví majitelé, ve spolupráci se špičkovými českými manažery, ale společnost zachránili, restrukturalizovali a postupně z ní vytvořili prosperující firmu. Ta se v rukách současných majitelů Michala Strnada (který převzal štafetu po otci) a René Matery nadále rozvíjí a proniká na trhy po celém světě.

Video se připravuje ...

Úspěchy Tatry v zahraničí ostatně dokazuje i jubilejní vůz typu Tatra Phoenix s podvozkem v konfiguraci 10x10, který si objednala australská těžařská korporace Rio Tinto. Vůz je určený pro práci v těžkém terénu dolů (tzv. stemming truck), ale i na zpevněných komunikacích.

Vůz má řiditelné první dvě a poslední nápravu, osazen je motorem Paccar MX-13 o výkonu 390 kW a plně automatickou převodovkou Allison. Nosnost vozu je více než 35 tun, celková hmotnost pak může dosahovat až 62 tun.

„Zákazníkem a budoucím uživatelem je velká australská těžařská korporace Rio Tinto s celosvětovým přesahem, které vůz dodá tradiční dealer vozů Tatra v Austrálii a Oceánii, firma Offroad Trucks Australia. Ta spolupracuje s Tatrou již od konce 90. let, kdy její zakladatel Larry Gill objevil unikátní vlastnosti vozů Tatra," sdělil Petr Hendrych, obchodní ředitel Tatra Trucks a.s.

„Modelovou řadu Tatra Phoenix naše firma poprvé představila na podzim roku 2011. V současnosti představuje klíčový produkt našeho výrobního portfolia pro civilní sektor, přičemž celkově jsme dosud vyrobili a zákazníkům dodali téměř 3700 vozů této modelové řady," upřesnil Pavel Lazar, generální ředitel Tatra Trucks a.s.

Dodejme, že vozy Tatra Phoenix jsou určeny jak pro provoz na silnicích, tak pro práci v těžkém terénu. Navíc se dodávají v celé řadě provedení a s různými nástavbami. Uplatnění tak nalézají ve stavebnictví, zemědělství, těžařství, jako hasičské a záchranářské vozy, nebo jako nosné platformy pro vojenskou techniku či specializovaná vozidla.

O kvalitách vozu pak vypovídá i ocenění The Best AWD Truck 2012, které Tatra Phoenix získala v rámci celoevropské ankety International Truck of the Year. Tehdy to přitom bylo vůbec poprvé, kdy byl výrobek některé ze středoevropských a východoevropských automobilek nominován do této ankety a získal takto prestižní titul.

V současnosti pracuje vývojový tým pod vedením ředitele výzkumu a vývoje společnosti Tatra Trucks a.s. Radomíra Smolky na nové generaci modelové řady Phoenix. Zkoušky prototypů se očekávají v roce 2023, o rok později by se pak mohla rozjet sériový výroba.