Těchto 5 věcí v mrazech nenechávejte v autě. Můžete si zadělat na problém

Tuhá zima, kterou v těchto dnech v Česku zažíváme, pro motoristy znamená kromě zvýšených nároků na akumulátor vozu a další díly také nutnost přemýšlet nad tím, co můžou nechat přes noc v autě, a co už nikoliv. Zásoba vody pro případ, že by člověk uvízl v koloně, napadne každého – voda zmrzne a led se pít nedá.

Jenže to není všechno, co by člověk měl na noc brát s sebou do tepla bytu. Jsou věci, které můžou mrazem dojít vážné újmy, anebo můžou i poškodit interiér vozu – a některé z nich mohou být překvapivé.

Sycené nápoje

Že nápoj v lahvi zmrzne, je nasnadě, ale u sycených je riziko umocněno právě oxidem uhličitým. Nejde jen o roztržení lahve, k němuž může dojít, pokud se led nemá kam při mrznutí rozpínat; on svým rozpínáním stlačuje plyn, jímž je nápoj sycen, a ten může prostě explodovat.

To se týká i piva, jehož obsah alkoholu není dost velký, aby v současných mrazech nápoj odolal. Pivo mrzne při -3 °C, víno vydrží jen o trošku méně, -6 °C. Lihoviny jsou samozřejmě v bezpečí, etanol zmrzne při -114 °C, což znamená, že 40% roztok etanolu vydrží teploty až -27 °C v kapalném skupenství. Domácí pálenky, které se většinou míchají na něco přes 50 %, nebo tzv. cask strength whisky, která mívá okolo 60 %, zvládnou mráz ještě tužší.

Vejce a plechovky s jídlem

Potraviny v konzervách bývají v nějaké omáčce či nálevu, který při mrznutí může plechovku roztrhnout, stejně jako tomu je u lahve s nealkoholickým nápojem. Prasklá plechovka způsobí v autě nepořádek a do jídla se také mohou dostat bakterie a plísně. Pokud ale k porušení obalu nedojde, obsah by měl být po rozmrazení normálně poživatelný.

S vejci to je podobné, jen se přidává ještě fakt, že žloutek, který prošel mrazem, zhoustne a nesmíchá se s bílkem, jak má, což je problém při přípravě omelety. Natvrdo však neprasklé vejce normálně uvařit jde.

Léky

Některé léky či vakcíny se musí uchovávat v mrazu a uškodila by jim teplota nad nulou, pro jiné ale platí přesný opak, např. pro inzulin. Obaly na sobě mívají napsanou teplotu skladování, která se musí dodržovat, aby byla zaručena účinnost a nezávadnost léků.

Hudební nástroje

Smršťování pevných materiálů v mrazu může mít za následek, že vaše kytara či housle popraskají. V lepším případě se jen rozladí.

Aerosoly

Řada řidičů, zejména ti, kteří jezdí staršími auty, ve voze trvale má nějaké nářadí a spreje, jako je kontaktol či nějaké mazivo. Aerosoly v plechovkách však při zmrznutí mohou způsobit popraskání či explozi svého obalu.