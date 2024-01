Za špatně očištěné auto hrozí přísný trest. Jak ho v zimě správně připravit?

Mrazivé dny kladou na auta i řidiče zvýšené nároky jak co do jízdy, tak i přípravy před ní. K tomu se váže několik specifik a jedno z nich vám může doslova zachránit řidičák.

Zimní počasí, které v Česku panuje v těchto dnech, připomíná jednu zimní povinnost každého motoristy, který neparkuje pod střechou – nutnost připravit auto na jízdu správným očištěním sněhu a námrazy.

Mokrý sníh totiž nestačí jen setřít stěrači z čelního skla, námrazu nestačí odstranit na kousku skla do podoby „tankového průzoru“, jímž řidič uvidí jen přímo před sebe, ale už nezaznamená nebezpečí blížící se ze strany. Právě proto, že jízda autem, které není řádně očištěné od sněhu či námrazy, může být nebezpečná, myslí na to čerstvě novelizovaný zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

Ten říká, že řidič nesmí „řídit vozidlo, na němž jsou nečistoty, námraza nebo sníh, které zabraňují výhledu z místa řidiče vpřed, vzad a do stran“, a také nesmí „řídit vozidlo, na němž nebo na jehož nákladu je led, který by při uvolnění mohl ohrozit bezpečnost provozu na pozemních komunikacích“, a to v § 5 odst. 2.

Převedeno do lidské řeči je nutno auto omést od sněhu – včetně kapoty a střechy, neboť z kapoty vám bude sníh foukat na čelní sklo a ze střechy ho vítr bude vát na auta za vámi, anebo vám ten sníh při brzdění sjede na čelní sklo a nic neuvidíte. Z čelního skla a bočních oken je také třeba odstranit námrazu; ze zadního skla se o to postará vyhřívání.

Pokud máte odmrazovač ve spreji, stačí jím postříkat skla a chvíli počkat, než chemie námrazu rozpustí. Spoléháte-li na škrabku, nejlepší cestou je nastartovat auto, zapnout topení na maximum spolu s ofukem čelního skla a vyhříváním toho zadního, příp. i toho předního, pokud je tak váš vůz vybaven, a pustit se do škrábání. Začněte zadními bočními okénky, abyste dali ofuku a vyhřívání čas pracovat a pomoci vám. Následují přední boční okna, na nichž už u zrcátek bývá námraza ofukem roztátá, a konečně seškrábněte zbytky dosud nerozpuštěné námrazy na čelním skle.

Na skla nikdy nepoužívejte teplou vodu, ani ve formě polití skla, ani např. v sáčku. Velký teplotní rozdíl by znamenal prasknutí skla.

Speciální péči je třeba věnovat stěračům, které bývají přimrzlé poměrně výrazně. Majitelé aut s vyhřívaným čelním sklem či alespoň s vyhříváním prostoru kolem stěračů jsou tady ve velké výhodě, protože se jich tohle netýká. Pokud k nim nepatříte, vězte, že nemáte-li odmrazovač ve spreji, gumičky neodtrhávejte – hrozí jejich poškození.

Také nezapínejte stírání dřív, než budou stěrače uvolněné. To totiž hrozí poškození nejen gumiček stěračů, ale také motorku či mechanismu jejich pohonu.

Někdo doporučuje čekat, než se samy uvolní, ovšem to může trvat mnoho kilometrů a v zimě je jich za jízdy zapotřebí v podstatě pořád. Rychlejší cestou k použitelným stěračům je odseknout je opatrně škrabkou a následně z nich olámat a oškrábat přichycený led. Je důležité, aby na nich nezůstaly přichycené kousky ledu či námrazy, protože pak nestírají dobře.

Nalepenou břečku odstraňte předem

Kromě námrazy a sněhu na autě shora se zejména po delší jízdě za koly objevují hroudy nalepené a přimrzlé břečky. Nejde nyní o to, že jsou nevzhledné – v případě, že se uvolní někde na silnici za jízdy, můžou pro řidiče za vámi znamenat nebezpečí.

Najetí do hroudy ledu na silnici může znamenat poškození auta či rozhození jeho stability, po němž není neplánovaný výlet do příkopu daleko, zejména na kluzké zimní vozovce. Proto je vhodné tyto nánosy odstranit, a to hned poté, co dojedete do cíle – jde to snáz, než když je necháte přes noc ztvrdnout.

Poté, co zastavíte, se lze na další jízdu připravit i jinak, např. odklopením stěračů. Ty tak nepřimrznou k čelnímu sklu.

Nečitelná značka? Hrozí zákaz řízení

S jízdou v zimě se pojí ještě jedno specifikum – snadno se stane, že je registrační značka vašeho auta nečitelná. To je velmi tvrdě trestaný přestupek – dle nového bodového systému za to řidiči hrozí až 10 tisíc korun pokuty a 6–18 měsíců zákazu řízení, stejně jako za jízdu zcela bez značky.

Registrační značka zasněžená při jízdě

Při jízdě po zasněžené silnici se přitom zejména na přední značku snadno nachytají nečistoty, které způsobí její nečitelnost. Abyste za to byli pokutováni, musí vám však policie prokázat zavinění – jinými a zjednodušenými slovy, musíte vědět o tom, že vyrážíte s nečitelnou značkou.

To znamená, že pokud před jízdou auto pečlivě očistíte včetně obou registračních značek a za jízdy se vám na ně nalepí sníh a břečka, přestupek to není – řidič nemá povinnost každých několik kilometrů zastavovat a kontrolovat čitelnost. Pokud však cestou zastavíte např. pro palivo či kávu a přicházejíce k autu vidíte, že je vaše značka nečitelná, musíte ji před jízdou očistit, jinak se dopouštíte přestupku.