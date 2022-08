Tenhle armádní Land Rover 101 Forward Control přestavěný na obytný vůz je neskutečně stylový. A může být váš

Pokud se, stejně jako mnoho dalších lidí v posledních dvou letech, porozhlížíte po nějakém pěkném obytném vozidle, měli bychom pro vás jeden tip. Momentálně se sice nachází v Anglii, ale má řízení nalevo a je skutečně o co stát. Jde totiž o původně armádní Land Rover 101 Forward Control, kterých se vyrobilo méně než tři tisíce kusů, přestavěný do podoby ideálního vozidla pro dovolenou vašich snů.

Land Rover 101 Forward Control je terénním vozidlem, jehož vývoj odstartoval v roce 1967 a následná výroba probíhala mezi lety 1972 a 1978. Za tu dobu vzniklo necelých 3.000 kusů (některé zdroje hovoří konkrétně o 2.669 exemplářích), přičemž všechny byly určeny výhradně pro britskou armádu. V průběhu let se samozřejmě postupně dostávaly i do rukou veřejnosti. Ještě pro představu uveďme, že standardní provedení na délku měřilo 4.330 milimetrů, na šířku 2.350 mm, na výšku 2.500 mm a jeho rozvor činil 2.565 mm (101 palců, odtud číslo v názvu auta).

Exemplář na fotkách byl vyroben v roce 1977 a následně doručen britskému ministerstvu obrany, což může prodávající doložit certifikátem původu. Časem si našel cestu do soukromé sbírky v Polsku, odkud jej v červenci 2018 odkoupil stávající majitel. V jeho rukách vůz prošel proměnou v expediční vozidlo, které vidíte na fotkách. O jeho pohon se stará 3,5litrový V8 od Roveru, který se sice do auta montoval sériově, ale zde bylo potřeba instalovat nový.

Jednotka spolupracuje se čtyřstupňovou manuální převodovkou s redukcí. Uzávěrka mezinápravového diferenciálu je ovládaná vakuově a vůz je vybaven nastavitelným vzduchovým odpružením s tlumiči Bilstein a kotoučovými brzdami na všech kolech. Instalován je také hydraulický posilovač řízení. Celkový nájezd Land Roveru není znám, ale stávající odometr na fotkách ukazuje necelých 77 tisíc kilometrů, z čehož stávající vlastník ujel zhruba 4 tisíce.

Na lakování vozu byla použita žlutá barva Bahamas Gold, přičemž na střeše a kolech je použita bílá Dovas White. Mimochodem, kola jsou šestnáctipalcová a obouvají pneumatiky Michelin XZL o rozměrech 255/100. Kromě celkového restaurování vozu byla přidána hliníková část střechy, která je elektricky vztyčitelná a nachází se pod ní místo pro přespání. Na střeše jsou navíc umístěny dva 100W solární panely. Uvnitř vozu se nachází ventilace s klimatizací, elektrocentrála, podlahy z týkového dřeva nebo například kuchyňka s dvojitou ledničkou, dřezem a jednoplotýnkovým plynovým vařičem.

Vepředu je dvojice sedadel čalouněných voděodolnou kůží Boxmark Extreme a příjemným detailem, který jednoznačně zjednoduší soužití s vozem, je obrazovka přidaná na vrchol palubní desky, na níž se zobrazuje výstup kamery snímající dění za autem. Když se ještě vrátíme dozadu, najdeme tam elektrickou vodní pumpu čerpající ze šedesátilitrového zásobníku, stejně jako filtrační systém. Nechybí LED osvětlení, 240V zásuvky, různé odkládací prostory, reproduktory podporující připojení Bluetooth, příprava pro instalaci televizní obrazovky a další nezbytné či komfortní prvky.

V době psaní článku do konce aukce zbývá přibližně pět dní, přičemž poslední příhoz byl v částce 22.999 dolarů (555 tisíc korun). Dá se ale předpokládat, že největší přihazovací bitva se spustí až s blížícím se koncem aukce . Jsme zvědaví, za kolik se tenhle obytný Land Rover 101 Forward Control nakonec vydraží. Nebudeme lhát, kdyby na to byly prostředky, my bychom do něj šli. A co vy?