TEST Volkswagen Caddy California 2.0 TDI 4MOT – Není to už příliš málo?

Když Standa během loňských prázdnin testoval Volkswagen Caddy Maxi California, označil ho za minihotel na kolech. V případě klasického Caddy California už se ale bavíme spíše o mikrohotelu, jehož cena ale meziročně výrazně povyrostla. Ve srovnání s dříve testovanou verzí (za starší ceny) se tak skoro nabízel i titulek „Trochu málo, ale za hodně“. Vezměme to ale postupně, i když v trochu rychlejším tempu.

Volkswagen Caddy už se v našich testech objevil několikrát a všichni už tak nejspíš dobře vědí, že platformu MQB sdílí s novým VW Golf, stejně jako základní koncepci interiéru. Než se ale posuneme do kabiny, řekněme si něco k exteriéru.

Zatímco Standa v minulosti zkoušel Caddy Maxi California, kterému na délku naměříte 4854 mm, nyní jsme do testu dostali klasický Caddy Califonia, který na délku měří standardních 4500 mm. Kromě délky je ovšem kratší i rozvor, který se oproti verzi Maxi smrskl z 2970 mm na 2755 mm. Nejde tak o zanedbatelná čísla.

Po stránce designu exteriéru se nicméně opakuje podobný scénář, jako v předchozím testu verze California. Aby totiž vůz vypadal trochu víc k světu, dopřála mu automobilka 17“ litá kola Colombo (34.698 Kč), LED světlomety vpředu (30.606 Kč), nárazníky v barvě (6.298 Kč), stříbrnou ochranu nákladové hrany (4.412 Kč) a elegantní modrý lak karoserie Costa vyšel na 16.767 Kč. Výsledek je sice elegantní, nicméně připlácet dnes za lakované nárazníky u stylové obytky?

Přesuňme se ale do kabiny, která přebrala koncepci nového Golfu. Ovšem zatímco vlevo vidíme tradiční dotykový ovládací panel světel, přístrojový štít tvoří klasické budíky s černobílým displejem palubního počítače a uprostřed palubní desky je jednoduchý infotainment Composition (7.100 Kč) s dvojicí otočných voličů. Vůz je sice vybaven klimatizací Climatronic (11.135 Kč), klasické dotykové lišty pod obrazovkou infotainmentu byste zde ale hledali marně. Vše je potřeba zvládnout čistě dotykově přes displej.

Přední sedadla jsou nicméně pohodlná a nechybí zde spousta úložných a odkládacích prostor. Druhá řada pak asi nepotřebuje žádný komentář, snad jen tradičně dodám, že sám za sebe se při svých 183 centimetrech a rozložitější postavě posadím bez problémů. Boční okna od B sloupku jsou zatmavená (5.977 Kč) a postrádají otvírání, potěší ale panoramatická střecha (25.351 Kč), která přes den zajišťuje dostatek světla i pocit vzdušnosti a v noci nabídne zajímavý pohled na noční oblohu z pohodlí postele.

Volkswagen Caddy California 2.0 TDI 4MOT

Verze California je totiž vzadu vybavena rozkládacím dvoulůžkem o rozměru cca 198 x 107 cm, které se rozkládá podobně jako u verze Maxi. Pouze v tomto případě je konec lůžka doslova nalepen na páté dveře. Pro rozložení postele je potřeba sklopit zadní opěradla, posunout přední sedáky maximálně vpřed a posunout jejich opěradla dopředu.

Video se připravuje ...

Postel s matrací je zajištěna popruhem s plastovou sponou, po jejímž odjištění postel snadno vyklopíte do prostoru kabiny. Pak už stačí jen zacvaknout výklopné nohy na přední části postele do výřezu na B-sloupcích a můžete bydlet. Manipulace s postelí je poměrně snadná, zvládnete ji i v jedné osobě, ve dvou to jde ale pochopitelně snáz. Dva dospělí se na postel pohodlně vejdou, nesmí jim ale vadit, že k sobě budou mít trochu blíž. S prostorem nad hlavou to ale není vůbec špatné.

Kromě matrace je v kufru také minikuchyň, za kterou se připlácí 36.783 korun. Kuchyňka je vybavena plynovým vařičem, pracovní plochou a menšími úložnými prostory, které vystačí alespoň na jídelní potřeby, koření a nějaké menší zásoby. Vedle kuchyňky je pak na spodní straně roštu postele uchycen vak, do kterého automobilka ukryla dvojici křesel a stolek. Stolování mimo vůz je totiž vcelku jedinou pohodlnou možností, neboť uvnitř najdete pouze malé stolky na zadní straně předních opěradel. Problém ale osobně vidím v tom, že moc jiných věcí už do kufru auta jednoduše nedáte.

Pod taškou s kempovací výbavou sice zbývá ještě trocha místa, stejně tak po pravé straně, nicméně jeho praktické využití není úplně nejsnazší. Na osobní věci tak zbývá buď prostor v látkových/koženkových taškách zavěšených na zadních oknech (obě tašky jsou snadno vyjímatelné a mají i popruh pro snazší přenos), nebo před zadními sedadly. A to nemluvím o kanystrech s vodou nebo cestovní lednici. Řešení tak může být buď vyjmutí zadní řady sedadel, což naštěstí není nic obtížného, nebo instalace střešního boxu.

VW Caddy California nicméně není autem stavěným na delší výlety a největší smysl bude dávat spíše na kratších cestách ve dvou. Cestování s minimem věcí má ostatně své kouzlo a minimálně k prozkoumávání krás Česka a sousedních států poslouží Caddy California znamenitě. V létě si navíc můžete dělat pravidelné výlety za mořem například k polským sousedům a v relativním pohodlí zde strávit celý víkend.

Vrcholný cestovatel

Auto jako takové jsme probrali, teď se ještě pojďme podívat na pohonnou jednotku, která tvoří samotný vrchol nabídky. Zatímco Standa testoval 2,0litrový vznětový čtyřválec, který posílal maximálních 90 kW přes sedmistupňové DSG na přední kola, já dostal tu samou motorizaci v kombinaci s manuální šestistupňovou převodovkou a pohonem všech kol. Ostatně čtyřkolku ani jinak než s manuálem nepořídíte.

Nejvyšší výkon 90 kW nabízí motor v rozmezí 2750 až 4250 ot/min-1, nejvyšší točivý moment 320 Nm už ale nabídne od 1600 po 2500 ot/min-1. Akceleraci z 0 na 100 km/h slibuje krátký caddy s pohonem všech kol za 12,1 sekundy a maximální rychlost by měla dosahovat až 185 km/h. O žádného velkého sportovce tedy nejde, to se ale od kompaktního bydlíku snad ani nečeká.

Volkswagen Caddy California 2.0 TDI 4MOT

Jak přitom v posledním testu vznětové Californie zmiňoval Standa, motor má klasický vznětový charakter. Za studena je jeho chod poněkud hrubší, postupně se ale zklidňuje. Z nižších pater otáčkoměru se sbírá vlažně, ve středním pásmu ale umí vcelku solidně zatáhnout. Točit ho nad 4500 otáček ale nemá žádný velký smysl.

Osobně mě velmi potěšila manuální převodovka, se kterou se příjemně pracuje a dává vám nad autem větší kontrolu. Nápověda pro eko-řazení se vás sice neustále snaží přimět zařadit co nejvyšší stupeň, mnohdy to však vede jen k zbytečnému podtáčení, dunění a vibracím. Naštěstí jde ale snadno vypnout, což za cenu možná nepatrně vyšší spotřeby jízdu citelně zpříjemní. Jakmile totiž nenecháte motor zbytečně často padat do nejnižších pater otáčkoměru, není si nač stěžovat. Manuální převodovka má příjemný chod, rozumně odstupňované dráhy a na šestku drží motor při tachometrových 130 km/h asi 2400 ot/min-1.

Průměrná kombinovaná spotřeba by se podle automobilky měla pohybovat okolo 5,1 l/100 km, nicméně abyste jí dosáhli, museli byste se opravdu snažit. Při běžné jízdě, především po městě a okreskách (cca 50/50), jsem se nejčastěji pohyboval s průměrnou spotřebou okolo 6,6 l/100 km. Pod hranici 6 litrů jsem se bohužel nedostal, hranici 7 litrů jsem pak o dvě deci překonal pouze jednou - při opravdu svižnějším přesunu.

K podvozku pak asi jen zopakuji totéž, co jsme s kolegy zmiňovali v předchozích testech. Díky platformě MQB (určené především pro osobní modely), přednímu zavěšení McPherson a nové zadní tuhé nápravě s podélnými rameny a panhardskou tyčí (pro předokolky i čtyřkolky) působí pátá generace modelu Caddy víc jako osobní vůz. I na 17“ litých kolech působí podvozek většinu času komfortně a snadno tlumí většinu nerovností, teprve na těch opravdu velkých se může ozvat nějaká ta rána.

Pohon všech kol 4Motion pak slibuje možnost dostat se dál i mimo zpevněné cesty, světlá výška pod krytem motoru je však jen 144 mm, takže nemá smysl auto zbytečně trápit. Pro dobrodruhy je ale připraven spodní kryt motoru a převodovky, za který se u testovaného vozu připlácelo 7.662 Kč.

Vyšší stavba karoserie sice znamená náchylnost na boční vítr a lehké náklony v zatáčkách, přesto se krátký VW Caddy California chová kultivovaně a pobyt za jeho volantem je příjemný. Ostatně usnadnit ho umí i bohatou plejádou asistenčních a bezpečnostních systémů převzatých z osobních modelů, za které je ale mnohdy potřeba opět připlácet. A cena je kapitolou sama pro sebe.

Když jsme měli VW Caddy California poprvé v testu, tedy v srpnu loňského roku, základní verze s motorizací 1.5 TSI (84 kW) vyšla na 644.363 Kč. Dnes už byste za ní ale dali 736.471 Kč. California Maxi s motorem 2.0 TDI 90 kW DSG se pak z částky 852.884 Kč posunula na cenovku 965.599 Kč. To není zrovna malý skok.

Volkswagen Caddy California 2.0 TDI 4MOT

Nyní testovaný VW Caddy California s motorem 2.0 TDI, pohonem všech kol a šestistupňovým manuálem startuje na částce 918.601 Kč, testovaná konfigurace se ale vyšplhala až na částku 1.250.461 korun.

Příplatková výbava je sice bohatá, přesto se obávám, že klasický VW Caddy California (i ve srovnání s verzí Maxi) nenabízí tolik možností a univerzálnosti, aby si tuhle vysokou cenovku obhájil. Konkurence sice mnoho obytných vozů této velikosti nenabízí, na trhu je ale řada úpravců, kteří nabízejí kempovací vestavby pro široké spektrum osobních i užitkových automobilů, které poslouží přinejmenším stejně dobře.

Nejlevnější verze modelu 736.471 Kč (Caddy California 1.5 TSI/84 kW, 6st. man.) Základ s testovaným motorem 825.081 Kč (Caddy California 2.0 TDI/90 kW, 6st. man.) Testovaný vůz bez příplatků 918.601 Kč (Caddy California 2.0 TDI/90 kW 4Motion, 6st. man.) Testovaný vůz s výbavou 1.250.461 Kč (Caddy California 2.0 TDI/90 kW 4Motion, 6st. man.)

Plusy

Prostorná kabina

Elegantní vzhled

Jízdní vlastnosti

Univerzálnost

Minusy