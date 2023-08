Tenhle podivný Aston Martin DB7 ukrývá japonské kořeny

Aston Martin DB7 Volante je nádherný britský roadster, který by v garáži nevadil asi žádnému nadšenci. Zběžný pohled na ceny ojetých vozů ale rychle prozradí, že i navzdory stáří kolem 20 let pořád není příliš dostupný. Ceny se pohybují kolem milionu a výš.

Během let ovšem vznikla i replika DB7, která je podstatně dostupnější. Pochází z britských ostrovů, jmenuje se AMX07 a jejím základem je Mazda MX-5, v zámoří známá také pod názvem Miata. Jedna z replik postavených na první generaci modelu se přitom nyní objevila na prodej až v USA.

Video se připravuje ...

Základem repliky je Mazda MX-5 z roku 1993, která byla osazena novými díly karoserie, ručně vyrobenými z laminátu. Inspirace Aston Martinem DB7 je pak patrná zejména při pohledu příď, včetně charakteristicky tvarované masky chladiče, předních světlometů a nově tvarované kapoty. Proměnou ale prošly i blatníky.

Při pohledu na bok vidíme nové nástavce prahů, dveře a zadní blatníky ale nejspíš zůstaly sériové, včetně charakteristické linky. Záď dostala nový nárazník s dvojicí koncovek výfuku, nová světla, upravené víko kufru a nový panel kolem registrační značky.

Kabina vypadá víceméně sériově, dostala ale ochranný oblouk za sedadly. Sluší se přitom zmínit, že i skutečný Aston Martin DB7 sdílel s Mazdou MX-5 jednu součástku interiéru - kliky. Obě značky totiž v 90. letech patřily pod Ford, který v rámci snižování nákladů rád využíval jeden komponent pro více modelů.

Současný prodejce vozu je podle všeho teprve druhým majitelem, přičemž prvním byl přímo dovozce těchto replik do USA. V zámoří by měly jezdit dohromady čtyři repliky AMX07, tato jediná by ale měla být na západním pobřeží.

Podle prodejce měl vůz před přestavbou najeto kolem 100.000 mil, což je zhruba 161.000 kilometrů. Po přestavbě vůz najel okolo 2.000 mil (cca 3.200 km). Vůz prošel přestavbou z motoru 1,6 na motor 1,8 za použití dílů od Flying Miata, od stejné společnosti má také odlehčený setrvačník, spojku a stabilizátory. Podvozek je KYB AGX, má nové polyuretanové silentbloky a nové jsou i brzdové kotouče a třmeny.

Replika sice nikoho nepřesvědčí, že řídíte Aston Martin, vypadá ovšem zajímavě a bude také dost raritní. Prodejce pak za vůz požaduje 5.500 dolarů, tedy zhruba 121.000 Kč, což ve výsledku nemusí být špatná nabídka.