Tento Plymouth GTX našel klid až v Česku. Má ohromný motor a dynamiku BMW M3

Automobilky Plymouth naskočila na vlnu sportovně střižených kupé na apríla roku 1964 modelem Barracuda. Splašeného koně v modrém oválu tak dokonce předběhla a zaslouží si tak vlastně první označení pro pony car, tedy dostupného sportovního auta pro mladé rodiny. Rozpočet na vývoj auta bohužel nebyl uspokojivý, protože hodně peněz se tehdy sypalo do vývoje modelu s turbínovým pohonem. Barracuda tak technicky a částečně i designově vycházela z modelu Valiant, a zpočátku dokonce nesla jeho jméno. Původně se navíc měla jmenovat Panda, ale designéři si prosadili druhové označení dravé ryby s velmi ostrými zuby - Soltýna barakudy. Souběžně s menším modelem Valiant se vyráběl také větší belvedere, s tradicí od roku 1954, potažmo 1951, kdy se prodával jako Cranbrook Belvedere. Tady přišla řada na sportovní variantu v roce 1968, kdy se Plymouth rozhodl zařadit mezi velké pušky.

Velký neznámý

Plymouth GTX spatřil světlo světa v roce 1967 ještě jako Belvedere GTX. Osamostatnil se až druhou generací v roce 1968, která setrvala ve výrobě až do roku 1970. Kousek, který vidíte na těchto stránkách, patří nadšenci z Prahy. Vyrobený byl na konci listopadu roku 1969 v závodě Maywood v Los Angeles, kde vznikal společně s Dodgem Challenger. Jeho cesta z Los Angeles až před náš objektiv byla strastiplná a zajímavá. Nejprve byl v rukou nadšence součástí privátní kolekce. Ten však vlivem osobních problémů část sbírky prodal a část přestěhoval do levnějších garáží. Následně se odmlčel a zrovna GTX zůstalo ladem. Až v roce 2008 bylo rozhodnuto, že k zaplácnutí dlužné částky za pronájem půjde vůz do aukce. Časem už velmi unavený vůz zde získal další nadšenec s vidinou jeho kompletní renovace, nicméně přecenil své síly a auto se rozhodl prodat. Pak už stačila jenom chvíle a už si to namířil v kontejneru směrem do České republiky. Až zde se autu dostalo zasloužené péče a podstoupilo náročné zprovoznění. Plymouth GTX je plnotučný muscle car, přitom však pro mainstreamové evropské oko ne tak povědomý, jako vozy stejné třídy do Fordu, Dodge a Pontiaku. Je to škoda? Ano, a jaká!

Seznamte se s gentlemanem

Plymouth GTX byl promovaný jako muscle car pro gentlemany. Jeho úkolem bylo postavit se čelem vozům jako Chevrolet Chevelle SS 396 nebo Mercury Comet Cyclone GT, takže se tady bavíme o opravdu seriózní a vážené společnosti. Aby mohlo GTX zůstat kompetitivní v této nejvyšší třídě a Plymouth měl zároveň v nabídce klasický muscle car za přívětivé peníze, udělal s příchodem druhé generace jeho levnější větev, kterou byl model Road Runner. Ten už bude v povědomí lidí asi více díky licenci na animovanou postavičku kukačky kohoutí, tedy Road Runnera ze série Looney Tunes. Chytrý marketingový tah. Mezi GTX a Road Runnerem byla stanovena jasná pravidla. Třeba motor 440 byl pro GTX standardem stejně jako automatická převodovka TorqueFlite. První modelový rok byla GTX také vyhrazena karosářská varianta kabriolet. Tu dostal Road Runner v roce 1969, což prodejům GTX uškodilo. Změny v rámci ročního modelové osvěžení ale pomohly GTX zase o kousek odskočit směrem k exkluzivitě.

1969, TEN rok

Mnozí považují rok 1969 za ten nejplodnější pro ikonické americké muscle cars. Představil se Dodge Charger Daytona, Ford Mustang Boss 429 Fastback i Chevrolet Camaro ZL1. Plymouth mimo auto, o kterém je na těchto stránkách řeč, nacpal motor 440 Super Commando do menšího modelu Barracuda a stvořil tak svůj další památný kousek. Samotné GTX dostalo tento rok červené proužky na přední masce a červené označení GTX, nové zadní svítilny, a hlavně možnost příplatku Air Grabber. Jeho funkcí je zvýšení výkonu nastavením přívodu vzduchu ke karburátoru pomocí ovladače na palubní desce. Vedle toho má naše GTX také dobový okruhový paket, který zahrnuje třeba nápravu Dana 60, již používal jak Kaiser Jeep M715 z dob vietnamské války, tak i ještě nedávno masivní pick-upy od Fordu. GTX ji mělo doplněnou o samosvorný diferenciál a dále nabídlo také přední kotoučové brzdy.

Těžká váha

Plymouth GTX byl k mání s motorem Hemi 426 nebo již zmíněným RB 440. Motory bylo možné spárovat i s manuální čtyřstupňovou převodovkou, kterou má i náš vůz v kombinaci s motorem 440. Konkrétně se jedná o osmiválec OHV o objemu 7,2 litru s dvojitým výfukovým potrubím a karburátory a sáním Edelbrock. Jedná se o největší provedení tohoto motoru, které se u Plymouthu označovalo Super Commando, TNT u Chrysleru a Magnum u Dodge. V 4600 otáčkách je v sériovém stavu schopný vyprodukovat výkon 280 kW (380 koní) a v 3200 otáčkách doslova mamutí porci točivého momentu 651 N.m. Udávaný čas sprintu na čtvrt míle činí čtrnáct sekund, stovka je naměřena za 5,6 sekundy a maximální rychlost činí 198 km/h. Auto je dále vybaveno tlumiči Koni, listovými pery Mopar HD a traction bars na zadní nápravě, která pomáhají vykrývat ztráty při přenosu síly motoru na kola.

Jako nový

Původní motor 440 byl z vozu posledním americkým majitelem vymontován a nepodařilo se jej dochovat. Převodovka zůstala naštěstí stejná, a čeští renovátoři tak sehnali pouze tentýž motor, aby mohlo být hnací soustrojí v původním stavu. Je doplněný o rozdělovač MSd a hliníkové sání. O reprodukci jeho mocnosti se starají třípalcové výfuky s tlumiči Flowmaster. Původní barvu se podařilo zachytit na nejzachovalejší části laku a našla se ve vzorníku firmy Glasurit. Celý interiér byl přečalouněný, s odstínem Green Metallic nebyl problém. Oba nárazníky se všemi lištami a odznaky jsou nové nebo šly na přechromování. Instrumenty z palubní desky prošly repasí. Původní diagonální goodyeary nahradily radiální Cooper Cobry.

Rodinná rivalita

Kouzlo motorů velkých amerických muscle cars posílá autaře do kolen už přes půl století. Zvuk této performance varianty s tlumiči Flowmaster rozsévá do okolí úchvatný mix mezi klasickým bubláním v nízkých otáčkách a mocným řevem ve vysokých. Zrychlení z 0 na 100 km/h za 5,6 sekundy není o moc pomalejší než u atletického BMW M3 E46. GTX je v současné době v soukromé sbírce Dad's Garage. Před lety se stal v pořadí druhým kouskem tehdy začínající sbírky a byl přímou odpovědí na první exponát Shelby GT500E, což je stavba Fordu Mustang z roku 1967 v podobě filmové eleanory ze snímku 60 sekund. Majitelům se ale tehdy zachtělo doplnit kompaktního mustanga ještě plnotučným muscle carem. Ačkoliv je eleanora výrazně lehčím sportovním vozem, GTX s domácí přezdívkou Hulk se jí i v zatáčkách vyrovná, říká Jakub Klomínek, současný majitel vozu. Nápis na zadním skle Mopar or no car už je pouze ukázkou rodinné rivality. Kouzlo moparů ho následně uchvátilo natolik, že krátce poté rozšířil sbírku ještě Dodge Challenger z roku 1970.

Za kolik?

Plymouth GTX vznikl v 44 178 exemplářích. Nejvzácnější kousky jsou kabriolety s motory HEMI. První modelový ročník se dá sehnat za padesát tisíc dolarů, druhá generace je zpravidla dražší. Velmi podobnou specifikaci téhle jsme našli ve státě Georgia za 78.000 dolarů, tedy v přepočtu přes 1,8 milionu korun. U zmíněných kabrioletů s motorem HEMI se ale bavíme klidně i o trojnásobných částkách. Díky ne tak profláklému jménu ale GTX ještě nepatří k těm nejdražším muscle cars, a cenu tedy můžete brát za zcela přijatelnou. Bude to ale opravdu chtít porozhlédnout se po těchto autech přímo ve Spojených státech. GTX je volbou fajnšmekrů, a nabídka na evropských trzích je tak velmi řídká.