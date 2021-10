Tesla Cybertruck z 3283 kusů kostek není pro děti

Nekonečné čekání na zahájení výroby a dodávek sci-fi pick-upu Tesla Cybertruck má nadsázkovou alternativu. Fandové Elona Muska a jeho vizionářského off-roadu na elektřinu mohou v mezičase po premiéře a před začátkem reálných prodejů skládat jednotlivé kostky podle návodu, který vede k miniatuře ostře řezaného elektromobilu s korbou za zády.

Dodavatel kostek podobných stavebnici Lego zveřejnil možnost koupit a následně složit Teslu Cybertruck určenou do vitríny. Firma Mega spojila podnikatelské aktivity s Muskovou automobilkou a společnými silami vymysleli první veřejně dostupnou verzi netrpělivě očekávaného off-roadu na baterky.

Alternativní model tvoří 3283 kusů kostek uložených v krabici. Mezi díly jsou přesně okopírovaná kola, trojúhelníkové panely karoserie i stejně střižená okna – nový majitel dokonce najde i pár kusů skel s imitací popraskání coby vzpomínky na nepovedenou slavnostní prezentaci pevnosti materiálu samotným Elonem.

Podnik Mega vyrábí hračky, přestože jejich Cybertruck nepatří do rukou malým dětem. Zmenšená kopie je bezpečná jedincům starším 14 let. Po zacvaknutí všech dílků vznikne plastový elektromobil v měřítku 1 : 12 vůči skutečné předloze známé zatím jen z pódií a testovacích jízd. Šedý pick-up pro větší kluky (i holky) měří na délku cca půl metru, do šířky zabere zhruba 20 centimetrů a na výšku vyrostl k 17 centimetrům. Při formování stavebnice se počítalo s výstavní pozicí na polici bez použití zmenšeniny jako předmětu zábavy dospívající generace, klasické demoliční derby angličáků by nedopadly dobře.

Křehká, ale řádně detailní Tesla neumí dobíjet baterky a tlačit do sedačky, i tak si tvůrci dovolili zaujmout několika dalšími funkcemi. Patří mezi ně nastavitelné odpružení umožňující zvýšit či snížit světlou výšku, pobaví odnímatelný kryt zavazadlového prostoru, který skrývá doplňkovou výbavu a nechybí ani výklopné víko zavazadelníku zasouvací do rámu vozidla. Nejoblíbenějším prvkem zřejmě budou zmíněná „popraskaná“ okna na straně řidiče. V krabici se objeví čirá i naoko rozbitá okna pro případ chuti vystavit si Cybertruck přesně odpovídající světové premiéře v listopadu roku 2019.

Skutečný model byl do výroby odsunut na rok 2023, čekání na menší a levnější variantu je mnohem kratší. Firma Mega začala s prodejem 15. října, cena se vyšplhala na skromných 250 dolarů (5490 Kč) ve srovnání s pojízdným provedením za necelých 70.000 dolarů (1,5 milionu Kč). „Jsme nadšeni, že vám můžeme představit naši nejnovější iteraci Mega X Cybertruck. Je to jedinečný zážitek stavby, která vrcholí ikonickým modelem nového Cybertrucku dodávaným pouze naší firmou." Designéři se zavázali zajistit co nejvěrnější kopii předlohy, popisuje web Mattelu, což je nadřazené uskupení pro firmu Mega.

Věnovat se Cybertrucku je chytrý marketingový tah, protože diskutabilní prototyp nenechal chladným snad žádného kritika. Sám Elon Musk v jednom z mnoha rozhovorů přiznal možnost přepracování příliš experimentálního počinu v případě naléhání potenciálních zákazníků. Rezervační poplatek k zařazení do továrního pořadníku činil 100 dolarů (2200 Kč), přičemž se stále spekuluje o množství takto uzavřených žádanek. Objevily se zprávy o neutuchajícím zájmu, naopak zaznívaly zvěsti i o propadáku příliš výstředního vozu. Fakta nejsou tolik důležitá jako neustálá reklama odmítanému i zbožňovanému elektromobilu, jeho skládací kopie se tak bude prodávat bez větších problémů.