Cybertruck se ještě nevyrábí, přesto už má obytnou nástavbu

Za speciální obytnou nástavbou na korbu Tesla Cybertruck, pojmenovanou CyberLandr, přitom nestojí kalifornská automobilka, ale jde o první produkt amerického start-upu Stream It, Inc. Ten byl původně založen v Las Vegas, po nějaké době se ale přestěhoval do texaského Austinu, kdy by shodou náhod měl být časem vyráběn i samotný Cybertruck.

Svůj produkt přitom autoři označují za nejrevolučnější obytné vozidlo, které má být chytré, komfortní, univerzální a hlavně se dá plně přizpůsobit různým situacím. Může se tak stát pojízdnou kanceláří, společníkem pro dobrodružné výlety, trvalým obydlím nebo úkrytem v případě živelných katastrof.

A o co vlastně jde? CyberLandr je výsuvný obytný modul, který se dá složit do tak kompaktních rozměrů, že se pohodlně vejde pod standardní kryt korby Tesly Cybertruck. Při jeho vysunutí by ale měl nabízet dostatek prostor pro ubytování dvou dospělých a dvou dětí. Uvnitř přitom nechybí malá kuchyň, obytný prostor ani kompaktní koupelna.

Veškeré vnitřní vybavení by navíc mělo být možné ovládat přes aplikaci v mobilním telefonu. „Namísto kontrolních panelů na zdech, kontrolujících vodu v nádrži, stav baterií nebo solární nabíjení, bude mobilní aplikace, která všechny tyto funkce usnadní,“ uvedli lidé z Stream It pro kolegy z AutoEvolution.

Aplikaci by navíc mělo být možné využívat pro ovládání osvětlení, zatemnění oken, kontrolu bezpečnostních kamer a mnoho dalšího. Stream It tak chce dosáhnout stejného postavení jako Tesla, která je mnohdy označována spíše za technologickou/softwarovou společnost než automobilku.

Úsměvné přitom je, že o celém projektu už ví i Elon Musk, který ho měl na Twitteru okomentovat jediným slovem „Cool“. A tohle jediné slovo stačilo k tomu, aby měl CyberLandr zajištěné před-objednávky v hodnotě 50 milionů dolarů. Jen pro připomenutí – výroba Cybertrucku je stále v nedohlednu.

Samotný CyberLandr byl oficiálně představen v dubnu tohoto roku a ještě neexistuje jako finální produkt, přesto už má společnost minimálně pár prototypů, které ukazují jeho možnosti. Stále je však potřeba vyřešit přesné rozměry, aby CyberLandr odpovídal korbě produkčního Cybertrucku. Společnost chce také ještě vyladit výbavové verze a příslušenství.

Zmiňované před-objednávky ve výši 50 milionů ale jasně naznačují, že lidé zájem mají. Nejde přitom o žádnou levnou srandu. V rámci před-objednávky společnost nabídla speciální akci, CyberLandr za 39.995 dolarů při složení zálohy 5.000 dolarů. Běžná cena po zahájení klasického prodeje by pak měla být 49.995 dolarů. A jistě není potřeba dodávat, že to je víc, než cena slušné Tesla Model 3 nebo Y.