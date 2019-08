Tesla Model S & X opět nabízí nabíjení na Superchargeru zdarma

Tesla nabízela neomezené nabíjení na stanicích Supercharger zdarma pro nové Modely S a X již od jejich představení, díky čemuž dokázala motivovat ke koupi poměrně široké spektrum zákazníků. Nabídka byla obzvláště výhodná pro všechny, kteří najezdí velké množství kilometrů: po vysoké vstupní investici už totiž jezdili takřka zadarmo.

Po pár letech však Tesla tento bonus z nabídky stáhla a nabízela neomezené/zvýhodněné nabíjení na Superchargeru například jako odměnu u svého referenčního programu, nebo při prodeji starších kousků ze svého inventáře. Když pak Elon Musk dostal v září minulého roku dotaz, zda Tesla nabídku vrátí po vstupu na asijský trh, sám ji zkritizoval.

Podle jeho slov byla tato výhodná nabídka dlouhodobě neudržitelnou, zejména při navyšování produkce, a navíc prý v zákaznících nevyvolávala optimální chování. Podle jeho slov mělo k ukončení této nabídky dojít dokonce ještě o něco dříve. Jenže teď je „Free Unlimited Supercharging“ opět součástí nabídky Tesly Model S a X. Jak je to ale možné?

Nejpravděpodobnějším vysvětlením jsou dlouhodobě klesající prodeje Modelů S a X. S těmi už se Tesla pokusila bojovat modernizací a také snižováním cen, jenže ani to zřejmě nestačilo. Tesla přitom potřebuje navýšit poptávku po dvou prémiových modelech alespoň do rozjetí produkce Modelu Y, který by v kombinaci s Modelem 3 už snad mohl dokázat navýšit příjmy bez ohledu na poptávku po dvojici S & X.

Sorry, it’s not really sustainable at volume production & doesn’t incent optimal behavior. We probably should have ended this earlier.