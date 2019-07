Tesla nabízí další způsob, jak si zpříjemnit nabíjení. Pusťte si Netflix & YouTube

Automobilka do svého obrovského infotainmentu nejprve ukrývala různé „Easter Eggs,“ pak přidala funkci kreslení a nakonec řidičům nabídla i různé arkádové hry. Nyní však Elon Musk prostřednictvím Twitteru oznámil, že Tesla brzy nabídne i streamování přímo z Netflixu a YouTube.

„Schopnost streamovat YouTube & Netflix, pokud je vůz zastavený, nabídne brzy i vaše Tesla! Díky pohodlným sedadlům a prostorovému audiu zajistí nevšední a pohlcující filmový zážitek,“ uvedl Musk ve svém sobotním příspěvku.

Rozhodně se ale nejedná o první způsob, jakým se Tesla snaží zpříjemnit pobyty svých zákazníků u nabíječek. Na obrazovce infotainmentu si již nyní můžete zahrát arkádové hry Atari, nebo závodní hru Beach Buggy Racing 2, která je jakousi adaptací slavných Mario Karts. Obě hry lze samozřejmě hrát pouze při zastaveném vozidle. K jejich ovládání může sloužit buď klasický konzolový ovladač, nebo volant a pedály.

Na červnové herní konferenci E3 pak vystoupili vývojáři ze studia Bethesda, kteří oznámili, že řidiči Tesly si časem budou moci zahrát dokonce i Fallout Shelter. Pokud by podobný zájem projevili vývojáři i z dalších studií, mohla by se z Tesly stát celkem zajímavá herní platforma.

