Tesla Semi se podle plánu vyrábět nestihne. Musk slíbil start produkce na závěr příštího roku

Automobilka Tesla představila svůj tahač Semi v roce 2017. Tehdy veřejnosti (a hlavně potenciálním zájemcům) slíbila, že produkce novinky odstartuje v roce 2019. Jenže šéf společnosti Elon Musk teď přiznal, že Tesla svůj slib opět nedodrží.

Musk se tentokrát o budoucnosti značky nerozpovídal na Twitteru, jak u něj bývá zvykem, ale během schůze akcionářů. Tam potvrdil, že start sériové produkce Tesly Semi se opozdí o celých 12 měsíců. Důvod? Podle Muska nedostatek akumulátorů, takže start výroby v původně stanoveném termínu by postrádal smysl.

Lídr Tesly zároveň přislíbil, že udělá vše pro zajištění co nejrychlejšího vyřešení problému. Tesla dokonce naznačila, že by si bateriové články mohla vyrábět sama. Musk by se nebránil ani vstupu společnosti do těžebního průmyslu. Žádné další podrobnosti na toto téma ale během schůze nepřinesl. Neprozradil ani to, jak chce celý proces urychlit.

Běžného spotřebitele asi zpoždění výroby modelu Semi příliš mrzet nebude. Jenže jsou tu společnosti, které už mají objednané celé flotily, a nyní musí dále čekat. A nejde o žádné malé hráče, na tahače čekají firmy jako UPS, FedEx či Walmart.

Pokud se technické parametry od konceptu nezmění, bude se Semi chlubit zajímavými schopnostmi. Tesla slíbila dojezd 800 kilometrů na jedno nabití při konstantní rychlosti 100 km/h, přičemž dobití baterií na 650 kilometrů zvládne prostřednictvím výkonných megachargerů za půl hodiny. S naloženým návěsem a celkovou hmotností 36 tun (což je v USA povolené maximum) zrychluje novinka na stovku 20 sekund, bez něj to zvládá za parádních pět vteřin.