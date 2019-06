Velká modernizace Tesly S a X na obzoru? Změny se mají dotknout výkonu, dojezdu i nabíjení

O rozsáhlejší modernizaci Tesly Model S a X už se sice pár týdnů spekuluje, dosud jsme však neměli žádné konkrétní informace. To se však změnilo díky novému videu na YouTube kanálu LikeTesla, které odhaluje zákulisní informace přímo od jednoho ze zaměstnanců automobilky.

Majitelka kanálu samozřejmě jméno ani pracovní pozici svého zdroje v Tesle z pochopitelných důvodů neprozradila, podle jejích informací ale pracuje pro známého výrobce elektromobilů již přes pět let a jeho informace by měly být důvěryhodné. Takže co se tedy chystá?

Základem modernizace by měly být nové akumulátory, které nabídnou vyšší kapacitu a současně nižší hmotnost. Největší z nových baterií by měla nabídnout kapacitu přes 100 kWh a její hmotnost by oproti současným 100 kWh bateriím měla klesnout o cca 159 kilogramů. To by se mohlo podepsat nejen na vyšším dojezdu, ale také na lepší akceleraci a ovladatelnosti.

Nová nejvýkonnější Tesla Model S by s novou baterií měla nabídnout dojezd přesahující 400 mil, tedy přes 644 km, zatímco v případě Tesly Model X by se měl dojezd pohybovat těsně pod hranicí 400 mil. S pohodlnějším zdoláváním dlouhých vzdáleností by však měla pomoci i nová podpora rychlonabíjecích stanic Supercharger V3 o výkonu až 250 kW.

Baterie by nově mohly pohánět dokonce tři motory, jejichž rozložení má být stejné, jako u druhé generace Roadsteru. Tedy jeden u přední nápravy a dva u zadní. Počítá se také s novým chladicím systémem baterií, jehož funkčnost by již v současnosti měla automobilka zkoušet v extrémních podmínkách nevadského Údolí smrti a některých částech Arizony.

Potřeba uchladit nové baterie a motory by se mohla projevit i na designu, který by měl být u modelu S a X výrazně pozměněn. Změny se mají dotknout i interiéru, který má být inspirován jednoduchostí spartánskostí Modelu 3.

Modernizované Modely S a X bychom mohli poprvé vidět již ve třetím čtvrtletí tohoto roku, kdy se dá očekávat poslední boj automobilky o nové zákazníky před ukončením daňového zvýhodnění.